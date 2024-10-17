九巴阿伯｜阿伯攜超長熨衫板搭巴士遭拒上車　怒斥車長：唔好搞事

▲ 阿伯攜超長熨衫板搭巴士被拒。

巴士又變大貨車？近日，一市民在Threads上傳影片，指荃灣有1名阿伯試圖攜帶目測1.4米的熨衫板上九巴，結果被車長拒絕。

於是阿伯不滿並叫車長：「唔好搞事」，他辯稱自己只會坐4個站，所以認為攜熨衫板上車沒太大問題，可是最終他連累全車乘客落車等下一班。網民斥責阿伯野蠻，斥責：「搭個兩蚊車仲要阻住地球轉」。

九巴大叔｜大叔攜傢俬上車被阻 發爛渣駡車長：濫用職權



▲ 阿伯與乘客對駡。（取自Theads影片）

▲ 阿伯與乘客對駡。（取自Theads影片）

九巴阿伯｜阿伯稱熨衫板矮過自己

據影片發佈者描述，一位阿伯在荃灣福滿大廈站等車，隨後登上235九巴，司機見他攜超長熨衫板，拒絕讓他上車。

但阿伯堅持登車，稱：「例牌都係叫個巴士司機唔好搞事啦，話塊熨衫板仲矮過佢，佢都唔係高，4個站點會唔得。」，可是這卻導致「攬炒」，令全車其餘乘客要落車等候下一班。

從影片可見，巴士已停泊，車長站在旁邊，阿伯站在巴士車門位置，其餘人正輪候巴士，其中一名乘客與阿伯發生爭吵，阿伯大喊：「我係冇用，咁我宜家搵人嚟囉」、「1塊咁嘅熨衫板，矮過我都話唔得，高過你呢高就高啦」。

九巴阿伯｜網民撐車長批阿伯自私

網民批評阿伯自私，並支持車長，分別指：「搞撚到影響埋其他巴士乘客」、「唔可以上車便唔可以上，點解老人家要麻煩到其他人」、「支持車長維持秩序」、「巴士唔係貨車」、「佢應該call嗰啲gogo lalamove」。不過，也有網民表示阿伯的熨衫板未必超過限制。

其實據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》，巴士乘客可以無須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹，只要該包裹或該等包裹可予安全及方便攜帶即可，但物品不得佔用任何座位，以及不得放置在巴士的通道上或樓梯上。

九巴大媽丨乘客用輪椅安全帶綁行李 車長用一招制止獲讚

九巴大叔｜3個大叔聲稱九巴未按時開車 擅開車門上巴士怒吼車長引爭議

九巴阿伯丨80歲老翁入$2硬幣搭車 不滿被要求補錢與巴士車長罵戰

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】