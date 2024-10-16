打擊私煙｜4個南沙抵港海運貨櫃藏約740萬支私煙　市值3,300萬元海關拘4男

▲ 部分檢獲的懷疑私煙。（政府新聞處圖片）

香港海關於9月25日至10月4日在屯門內河船碼頭偵破4宗走私香煙的案件，檢獲共約740萬支懷疑私煙，估計市值共約3,300萬元，應課稅值共約2,500萬元。

海關透過風險評估和情報分析，於9月25日在屯門內河船碼頭海關大樓驗貨場揀選及查驗一個從南沙抵港、報稱載有瓷磚的40呎海運貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內檢獲約240萬支懷疑私煙，一名68歲懷疑涉案男子被捕。

跟進調查後，海關在10月2至4日再於屯門內河船碼頭海關大樓驗貨場偵破3宗同類案件。海關人員於上述日子先後查驗3個同樣從南沙抵港、分別報稱載有食品、紙皮箱及吊燈的40呎貨櫃，並檢獲共約500萬支懷疑私煙。3名年齡67至68歲的懷疑涉案男子被捕。

上述4宗案件仍在調查中。

海關重申，會繼續根據風險評估和情報分析，加強打擊跨境私煙活動。走私屬嚴重罪行。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

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