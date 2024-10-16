  • 28°C
香港時間：20241016日 (三) 20:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打擊私煙｜4個南沙抵港海運貨櫃藏約740萬支私煙　市值3,300萬元海關拘4男

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

部分檢獲的懷疑私煙。（政府新聞處圖片）

香港海關於9月25日至10月4日在屯門內河船碼頭偵破4宗走私香煙的案件，檢獲共約740萬支懷疑私煙，估計市值共約3,300萬元，應課稅值共約2,500萬元。

海關透過風險評估和情報分析，於9月25日在屯門內河船碼頭海關大樓驗貨場揀選及查驗一個從南沙抵港、報稱載有瓷磚的40呎海運貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內檢獲約240萬支懷疑私煙，一名68歲懷疑涉案男子被捕。

跟進調查後，海關在10月2至4日再於屯門內河船碼頭海關大樓驗貨場偵破3宗同類案件。海關人員於上述日子先後查驗3個同樣從南沙抵港、分別報稱載有食品、紙皮箱及吊燈的40呎貨櫃，並檢獲共約500萬支懷疑私煙。3名年齡67至68歲的懷疑涉案男子被捕。

上述4宗案件仍在調查中。

海關重申，會繼續根據風險評估和情報分析，加強打擊跨境私煙活動。走私屬嚴重罪行。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

粉末信｜新蒲崗商廈職員收「內有炭疽菌」信件　2人不適警疏散逾40人
今日 16:02
粉末信｜新蒲崗商廈職員收「內有炭疽菌」信件　2人不適警疏散逾40人
鯨豚擱淺｜清水灣鄉村俱樂部現江豚腐屍　本年度第37宗鯨豚擱淺個案
今日 17:24
鯨豚擱淺｜清水灣鄉村俱樂部現江豚腐屍　本年度第37宗鯨豚擱淺個案
耳念珠菌｜北大嶼山醫院再有病人感染耳念珠菌　無感染徵狀已出院
今日 18:58
耳念珠菌｜北大嶼山醫院再有病人感染耳念珠菌　無感染徵狀已出院

你可能感興趣

粉末信｜新蒲崗商廈職員收「內有炭疽菌」信件　2人不適警疏散逾40人
今日 16:02
粉末信｜新蒲崗商廈職員收「內有炭疽菌」信件　2人不適警疏散逾40人
鯨豚擱淺｜清水灣鄉村俱樂部現江豚腐屍　本年度第37宗鯨豚擱淺個案
今日 17:24
鯨豚擱淺｜清水灣鄉村俱樂部現江豚腐屍　本年度第37宗鯨豚擱淺個案
耳念珠菌｜北大嶼山醫院再有病人感染耳念珠菌　無感染徵狀已出院
今日 18:58
耳念珠菌｜北大嶼山醫院再有病人感染耳念珠菌　無感染徵狀已出院
煙草產品 罪案 罪行 走私 進出口 屯門 海關 香港 進出口條例

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
急症室最長等候時間（10月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月16日 時間16:05）
百年秘書搖籃｜一份「阿拉伯文」筆記回憶昔日聖心商學院　盛產靚秘書細數讀書血淚史
百年秘書搖籃｜一份「阿拉伯文」筆記回憶昔日聖心商學院　盛產靚秘書細數讀書血淚史
消委會咖啡推薦｜逾9成咖啡含致癌物及除害劑1款踩界上限　消委會推介7款5星咖啡產品｜附完整名單
消委會咖啡推薦｜逾9成咖啡含致癌物及除害劑1款踩界上限　消委會推介7款5星咖啡產品｜附完整名單
強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史　悉心裁培兒子成音樂尖子
強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史　悉心裁培兒子成音樂尖子