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校長專欄｜資優學苑三準則識別資優生 學業成績非唯一指標

升學教育

發布時間： 54 分鐘前

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氣候及可持續發展研究課程。

「何謂資優生？」這個問題相信是香港資優教育學苑（資優學苑）員工的「常見問題FAQ」，尤其在每年九月至十月，正值資優學苑接受學校和家長提名學生加入學苑的季節。學苑主要依據任汝理博士 （Dr Renzulli）的資優三環概念甄選資優生，即是創造力、中上程度的能力和學習的熱忱，故此學業成績並非學苑甄別資優生的唯一指標。

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識別資優生的3大準則

(一)中上程度的能力
這裏所指的能力並非校內及公開試的學術成績。資優學苑認為資優生必須具備中上程度的智能，除了能夠處理資訊、整合經驗及抽象思維外，資優生亦須具備特殊智能以汲取並靈活運用知識。

(二)創造力
這項能力也是21世紀技能之一。資優學苑要求參與甄選的學生能夠展現流暢靈活的處事方式、創意思維、易於接受新事物、容易受到啟發及喜愛探索。

(三)學習的熱忱
具聰明才智和創新思維的人足以在人群中發光，但要達至卓越水平，還需要對特定課題和目標深感興趣，並懷着堅毅、勤奮、自信來持續追求。
    
在資優學苑而言，以上三項都是資優生必須具備的特質，缺一不可，而評審主要是透過資優學苑的甄選課程和學生提交的個人檔案，亦有個別情況會透過面試來進行評核。

為何要擴大資優光譜？
資優生的才華不一定展現在學科上。國際知名教育家加德納博士（Dr Howard Gardner）提出的「多元智能」理念，以至教育局對「資優生」所作出的定義，都顯示資優特質非常多元，包括高智力、創意思考、領導才能、在個別學科表現出色……等。

資優三環。


 
氣候及可持續發展研究課程

為了吸納具有不同才華的資優生加入學苑，資優學苑的甄選程序已由過往較為「數據導向」，即參考智力、能力及學術成績的得分，逐漸加重「表現導向」的評估。例如近年推出的「校長提名」名額，借助學校校長及老師對學生的深入了解，由他們提名校內一位領導才能卓越的學生，直接提交個人檔案進行評審。在今個學年，「校長提名」名額更擴大至具藝術才華的資優生，進一步拉闊資優學苑所取錄學員的資優光譜。

領袖訓練課程。


領袖訓練課程

資優學苑著重以團隊合作項目培育資優生，包括隊際比賽和研究項目。當中勝負得失並非重點，而是希望不同資優光譜的學生藉著團隊合作，能夠互相學習、彼此欣賞、共同協作，讓各人的才華都得以發揮，達至「人才培育」的目標。

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撰文 : 黃金耀博士 香港資優教育學苑院長

香港資優教育學苑 博士

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