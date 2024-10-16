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施政報告2024｜姚柏良：報告充分體會「無處不旅遊」　反映政府對旅遊業高度重視

社會

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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旅遊界立法會議員姚柏良。(資料圖片)

今次施政報告涉及旅遊的著墨較去年多，旅遊界立法會議員姚柏良指出，政府採納其建議設立「發展旅遊熱點工作組」跨局統籌打造熱點，並就促進文體旅融合發展設立專章。另外，在報告的不同政策範疇亦看到促進旅遊發展的內容，充分體會了「無處不旅遊」，反映了整個特區政府對旅遊業的高度重視，他對今次施政報告表示肯定和支持。他期待政府和業界更緊密合作，共同推動各項措施落實。

香港旅遊資源豐富，但要統籌發展、善用，往往涉及非常複雜的跨部門協調。姚感謝政府接納了他的建議，設立高層次的統籌機制，由副政務司司長任組長，成立「發展旅遊熱點工作組」，發掘具潛力的旅遊熱點。另外，在創新特色旅遊產品、強化航空樞紐，推動盛事經濟、開拓新客源等多方面，施政報告亦吸納了很多業界的建議。

在創新旅遊產品方面，施政報告著墨甚多，更首次設一專章提及文體旅的融合，增強文化自信，打造香港旅遊新面貌，值得肯定。姚表示：「為開放中英街作旅遊做準備，推動西九文化區為文創旅遊地標，積極推動熊貓旅遊、賽馬旅遊、遊艇旅遊，開拓生態旅遊，研究空中遊覽等等，均有利業界打造更多新體驗和新產品，希望有關項目能加快開展，特別是業界對開放沙頭角中英街更是引頸以待。」

在強化航空樞紐方面，政府亦汲取了不少業界提議，例如支持香港國際機場開拓新航點和航班，加強「經珠港飛」、政府設立了推動航空可持續燃油（SAF）相關用量目標，以及發展可持續航空和綠色船用燃料供應鏈等。另一方面，政府決定把航空轉運貨物豁免許可證安排擴展至其他多式聯運模式，亦有助提升競爭力。姚指出，特首銳意發展機場城市，打造世界領先新地標，包括構建藝術產業生態圈、興建亞洲博覽館第二期、設置遊艇港灣及配套設施、開設空運鮮活市集、增加公眾活動空間等一系列文旅休閒建設，都是值得支持，令人期待。

在推動盛事經濟方面，施政報告提出，增撥5億元推出定期展覽獎勵計劃2.0、關注亞博二期擴建、打造啟德體育園和西九為盛事場地，有助本港吸引高增值旅客訪港。姚期望由財政司副司長領導的「盛事統籌協調組」，多與旅遊業界保持緊密溝通，推動跨界別協作，最大化盛事旅遊的經濟效益。

在開拓新客源方面，施政報告表示會開拓中東和東盟客源，並即時放寬柬埔寨、老撾和緬甸旅遊和商務簽證，加快處理東盟國家團體旅客簽證，即日起取消旅客提交抵港或離港出入境申報表，以及向中央爭取恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」試點城市範圍，均反映政府聆聽了業界意見，姚對此表示充分肯定。

姚認為，雖然施政報告回應了不少業界訴求，但就行業面對的人手不足問題未有特別著墨。而《僱傭條例》連續性合約的更改，重新徵收酒店房租稅，都會影響到酒店以致整個旅遊業的競爭力，他會繼續向政府反映同業的意見和困難，要求政府正視。

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