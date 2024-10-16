施政報告2024｜西九牽頭建設文藝創意產業鏈　責成文體旅局盡快完成文創藍圖

▲ 西九文化區 （資料圖片）

《施政報告》亦提到要推動文化創意產業發展，由西九管理局牽頭建設文藝創意產業鏈，包括擴大香港藝術品交易優勢，並將西九打造為必到文創旅遊地標。至於今年底落成的啟德體育園，則可辦更多國際賽事，發展體育產業主場經濟。

施政報告特別提到西九及啟德體育園未來的角色，其中西九管理局可推動文創旅遊，建設文藝創意產業鏈，包括建立藝術品交易生態圈，建設高端私人藝術藏品儲存、修復和展覽設施；另外加大力度招攬國際文創和商業盛事在西九文化區舉行。同時要優化西九財務可持續性，指西九應以商業原則籌劃及策展在本地及海外長期公演及展出的表演藝術和展覽項目，目標之一是2025年西九帶不少於2項表演藝術及展覽到海外巡演。

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發展體育產業主場經濟

當局又提出將本港建設為國際體育盛事之都，港府會支持本地運動員參加各類賽事，利用啟德體育園及其他場地主辦多項大型國際賽，讓港隊做主場，有助產業化發展。

港府公布六個不達標的KPI以外，去年施政報告提出的《文藝創意產業發展藍圖》亦未有如期公布。報告指，由於藝文界不同意見及社會經濟變化，文體旅局就擬稿作改動，以符合業界長遠發展。特首李家超特別提到已指示文體旅局局長楊潤雄盡快完成此工作，要「以結果為目標」，會監察其進度。

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