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施政報告2024│推三項新癌症篩查計劃　年底前公布公院新收費架構

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 4 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(資料圖片)

施政報告2024】 今年施政報告就疾病防控推出一系列措施，其中亮點是推出三項癌症篩查計劃，包括收集公院患者肺片，以AI檢查患者有否肺癌。另外，當局亦透露即將於年底公布，公院新收費架構及水平。

目前本港僅大腸癌、及特定風險人士設有政府篩查計劃，當局今年推出三項新計劃，以風險為本模式篩查。當中乳癌延續現時計劃，除了篩查中等風險患者外，亦新增篩查高風險患者。肺癌則採取創新做法，透過於公院收集患者肺部X光片，以大數據以及人工智能識別患者患癌風險；當局亦提到，單是醫管局已有13萬乙肝患者，因此構思於地區康健中心推出篩查計劃。

牙科街症問題困擾多時，當局早前提出以非政府機構提供新服務模式。施政報告公布於明年及後年推出弱勢及長者的「牙科支援計劃」，其中長者服務將會於關愛基金完結後接替。另外，當局亦計劃明年新增學前兒童牙科服務，教導幼童刷牙等技巧

政府年初曾表示，計劃推出公院新收費水平。政府消息人士表示，即將於今年年底前公布方案。消息人士透露，政府會採取集體採購模式，減少患者自費藥物負擔，並研究並研究於目前的關愛基金、以及撒馬利亞基金以外，有否額外措施可支援自費藥物病人。

另外，當局亦計劃重新醫管局普通科門診定位，並計劃優化專科門診的分流制度及轉介安排，當中計劃於家庭醫學專科診所設立綜合門診，將現有長期覆診個案分流，或直接考慮下放至普通科門診、或家庭醫生作跟進，縮短門診輪候時間。

其他重點措施：

  • 制定遺傳及罕見病名錄
  • 香港兒童醫院整合各聯網兒科、更好發揮功能。
  • 按國家標準建設首間中風中心，及第二間胸痛中心。
  • 推展社區藥房、以及制訂社區藥物名冊。
  • 重整母嬰健康及家庭計劃服務。
  • 擴大慢性疾病共同治理計劃至血脂檢查。

 

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