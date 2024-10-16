施政報告2024│提升香港醫療創科產業　中大醫學院支持香港發展「國際醫療創新樞紐」

▲ 中大醫學院支持香港發展「國際醫療創新樞紐」。(陳靜儀攝)

中大醫學院歡迎施政報告中提出多項支持和加強醫療創科發展、研究和培訓醫護人才的措施和政策，包括擴大研究資助及創科產業投資、加快改革藥械審批和註冊制度、全方位提升香港臨床試驗能力及推動創新生物醫藥成果轉化、加強大灣區醫療協作、打通數據、樣本、藥械跨境應用；有助持續提升香港醫療的全體領導地位和地區優勢，將香港打造成國際醫療創新樞紐。

中文大學醫學院院長趙偉仁相信，在政府大力發展醫療創科及引進人才的政策支持下，有信心在現有基礎上，可進一步吸引醫療科技人才及國內外企業來港投資藥械研發，有助提升醫療水平，讓病人受惠；更有助促進新經濟產業的形成，創造經濟效益。他指中大醫學院已建立了堅實的科研網絡、並取得豐富的科研成果及臨床研究及轉化經驗，非常樂意為香港打造成國際醫療創新樞紐作出貢獻。

中大醫學院亦支持增加醫護人手的政策和措施，並將全力配合政府提出增加現有兩所醫學院的醫科學額，正積極延攬國際級的醫學科研人才來港任教，並不斷提升醫學教育設施和其他所需的軟件和硬件配套，以確保培訓出來的醫護達優秀的專業水平。

此外，中大醫學院亦樂見施政報告提出多項措施全方位推進基層醫療發展，包括立法強化基層醫療管治架構、制訂社區藥物名冊及推出社區藥房計劃、擴大「慢性疾病共同治理先導計劃」、擴展地區康健中心、針對常見癌症以風險為本逐步制訂篩查計劃，以及將婦女和長者納入基層醫療服務。認為這體現了政府致力發展基層醫療、加強以社區為本的醫療服務來改善公眾健康的決心，並為未來的醫療衛生政策訂下基準。

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