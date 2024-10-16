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施政報告2024│ 深化醫療體系改革　港大醫學院積極推動醫療科研落地

社會

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(曾耀輝攝)

施政報告2024】香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）歡迎行政長官在新一份《施政報告》中，提出多項加強發展教育和科研創新的措施，提升香港臨床試驗能力及推動創新生物醫藥成果轉化，回應社會人口老化及醫療人手不足的挑戰。醫學院又歡迎政府提出一系列措施深化醫療體系改革，包括強化基層醫療管治架構、提升公私營醫療服務、推出社區藥房計劃，亦擴大「慢性疾病共同治理先導計劃（簡稱「慢病共治計劃」）」至血脂檢查。

港大副校長（健康）及李嘉誠醫學院院長劉澤星表示，本港醫療界求才若渴，感謝政府增加學額培訓本港醫護專才，並通過法律框架，積極引入非本地醫生和護士，短期內緩解本港醫護人手不足的壓力。

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港大醫學院新設立「綜合基層醫療健康協作平台」，將以實證為本的策略和架構，深化政府「慢病共治計劃」，提升醫療系統的整體協作和效率，為市民提供高質素、具效益而可負擔的醫療服務選擇。

劉澤星亦樂見政府將加快改革藥械審批制度，擴展「1+」審批機制至所有新藥，包括疫苗及先進療法製品，並落實「香港藥械監管中心」成立時間表和邁向「第一層審批」路線圖，亦有新措施加快病人獲得先進診療，推動生物醫藥技術新質生產力。

月前港大醫學院獲特區政府選為「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」營運機構，協助打造一站式國際臨床試驗支援平台。他表示，港大醫學院將發揮所長，在醫療領域上尋求突破，續推動新興科技如人工智能、大數據等在醫療技術的應用，也加速各類醫療診斷工具、醫學成像技術、基因測序、創新藥物及高端醫療器械的研發，助發展香港成為國際醫療創新樞紐。

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