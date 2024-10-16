施政報告2024│第三間醫學院落戶北都牛潭尾　科大理大浸大表態：積極探討籌建

▲ (陳靜儀攝)

特首李家超在任內第三份《施政報告》中，首次表明支持本地大學籌建第3間醫學院，並已在北部都會區的牛潭尾預留土地興建校舍及教研醫院；當局計劃短期內成立工作小組，邀請有意開設新醫學院的大學提交建議書，並於6至9個月內提交初步建議。政府消息指，院校開辦時間、學額等具體細節由工作小組考慮，除了香港科技大學及香港理工大學早前表態有興趣申請，香港浸會大學最新亦表示會積極探討。

科大葉玉如：牛潭尾籌建醫學院 與河套港深創科園協同效應

香港科技大學校長葉玉如表示，特別欣喜特首支持籌建本港第三所醫學院、推出支援研究及創業發展的新政策，以及多項粵港澳大灣區的協作計劃等，相信可進一步發展香港成為國際醫療創新樞紐。

她指出：

科大對特首支持籌建本港第三所醫學院，並成立工作組跟進相關事宜，深感鼓舞。當中，政府建議於北部都會區內的牛潭尾預留用地，發展新醫學院校舍及綜合醫教研醫院，相信將可與河套港深創科園大力發展的人工智能、生物科技產業產生強大的協同效應。我們得悉工作組將邀請有意開設新醫學院的大學提交建議書，科大會積極了解相關計劃的細節及要求，期望可作出貢獻。

為響應政府希望透過增加醫學培訓名額及成立第三所醫學院，以增加本地醫療專業人才的願景，科大於本年初表明有意籌劃本港第三所醫學院，並已成立不同的工作小組，收集相關持份者的意見，並制定初步建議書。

理工大學：已積極展開籌備工作 成綜合性醫療人才培訓基地

理大亦發表聲明，對於特區政府於北部都會區預留用地發展『北都大學教育城』，並表明支持本地大學籌建第三所醫學院，理大感到鼓舞。理大早前已向特區政府提交建議書，希望在北部都會區獲得土地設立醫學院。

為應對人口老化及慢性疾病病患率的上升，香港有需要設立第三所醫學院，培養更多臨床醫學人才。理大已就籌辦第三所醫學院積極展開籌備工作，我們有決心憑藉理大在醫療科技教研方面的豐富經驗及扎實基礎，有條件擴展醫療培訓至醫科生，成為綜合性醫療人才培訓基地，相信新成立的醫學院將有別於現時的兩所醫學院，進一步為社會作出貢獻。

而理大本周與中山大學簽署合作諒解備忘錄，攜手培養醫工交叉型醫科人才，滿足香港及大灣區對高水平醫療健康服務的殷切需求。理大在過去40多年來培育超過 5 萬名畢業生，培養大量專職醫療專業人才，支撐及支持香港醫療體系發展。

浸大衞炳江：支持籌建第三所醫學院 會就此作積極探討

就施政報告指出政府將邀請有意開設新醫學院的大學提交建議書，浸會大學校長衞炳江教授表示浸大一直致力以優質醫學教育、研究和服務提升市民的健康，支持本地大學籌建第三所醫學院，並會就此作積極探討。

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