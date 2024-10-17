施政報告2024｜議員關注一周一行試點城市範圍　李家超：與港交往最多城市最直接（不斷更新）

▲ 行政長官李家超。（梁偉榮攝）

特首李家超今日在立法會出席2024施政報告答問會。他在總結發言指，世界百年未有大變局正加速演進，香港正處於經濟轉型期，改革只有進行時沒有完結時，改革是為了治理提升，結果提升不是為改而改，只求顛覆只求推倒，從來是為了改革目的，明白「立甚麼、破甚麼」，要張弛有道，拿捏得當。

李家超說，改革除了是特區政府責任，整個社會也要一同參與推進，在行政主導和愛國者治港原則相適應下，行政立法機關都有帶領社會改革角色，要求他人改革的同時，更重要是從自身開始，自我革新，自我識變應變求變。

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顏汶羽：會否與內地溝通 研容許透過指定渠道匯款來港買樓

【11:45】

民建聯顏汶羽指，不少高才反映現時內地跨境匯款來港投資置業有一定限制，問及會否與內地溝通，設法簡化資金往來程序，研究提升額度，擴大准許用途，建立專門渠道容許來港居住的內地人才，透過指定渠道匯款來香港買樓或償還樓宇貸款。

李家超：跨境匯款是希望努力推動到的方向

李家超表示，跨境匯款是希望努力推動到的方向，但涉及不同要素，自己內部要研究，有關單位要研究。

【11:40】

新思維狄志遠關注，香港貧窮人口持續高比，不少市民對社會缺乏歸屬感，對社會參與積極性低，問及會否擔心缺乏包容的社會現象，從而影響香港經濟發展。

李家超表示，狄志遠提出觀點一直是其施政涵蓋範圍，建立關愛共融社會是政策目標。他認為，社會對事物有不同看法，正常情況不需要誇大，在立法會議員與議員之間不同意見很正常，政府很願意聽不同意見，「任何記者會問題都好尖銳，有些仲係批判性問題，我哋都一一解答，對政府提出改善建議，有些是善意告誡，有些很尖銳批評，有啲變成施政報告措施，我哋都係開放包容」。

李家超強調，香港被定為世界最自由經濟體，有充分合理法律保障，正正是給予最大自由，如紅綠燈不等於限制自由，在大家公認規矩底下才有最大自由。

李家超說，「現在每日聽到反對意見，仲有一些很尖銳、每日對政府很不滿，無論媒體、報章都有」，他都會聽，有道理的也會在政策有改動。他又說，狄志遠經常有尖銳性講法，每日都講，歡迎他講。

【11:10】

經民聯吳永嘉關注，工業旅遊會否列入旅遊熱點。

李家超解釋，為何成立由政務司副司長卓永興領導的「旅遊熱點工作組」，亦會公布《旅遊發展藍圖2.0 》的背後思考。

李家超強調，任何做體系建設，系統關係，其中一個做改革要防止，不可以讓局方忘掉應負責任（ownership of the problem），因為有委員會而將責任給了委員會。他說，如果只需要強化統籌，司長、副司長會參與，需要統籌，但不是成立這方面的統籌會，「這個局會不再擁有應有的責任。」

他說，要求15個局長要獨當一面，發展「旅遊藍圖2.0」責任在文體旅局，由卓永興領導「發展旅遊熱點工作組」工作是相輔相成，不是拿走文體旅局責任，只是加速和輔助，因為工作需要突破，需要新意念思想，匯聚民間力量，工作小組可以發揮。

他又指，「齊改革、同參與」，在座的立法會議員是愛國愛港的建設者、不是評論員，除了給意見，也要參與，改革由自身開始，今天就要起動。他說，多年前去過日本，參觀當地用機械人裝車，令他印象深刻，所以工業旅遊絕對有優勢。他讚生產力促進局做得非常好，需要多做宣傳， 「好嘅野唔話俾人聽，你唔做宣傳，點解工業旅遊你唔推廣？」

【11:00】

自由黨邵家輝關注，近期香港經濟疲弱，零售挑戰巨大，問及一周一行的試點是指大灣區的8個城市，還是有更多城市，如何盡快爭取中央進一步放寬。

李家超指，充分體會到有些行業面對很多挑戰，港府推出8項措施幫助中小企，亦感謝中央提供渠道給香港反映意見。他指，再次感謝中央各部委認真推進措施，以「攻堅克難」的精神幫忙解決香港需求。他說，港府和中央溝通希望是實事求是，要講得出做得到，因此很多探討的內容不適合公開，希望盡快「瓜熟蒂落」，在大家面前出現。不過，他說，一簽一行的城市，與香港交通最方便、和香港交往最多的城市是最直接。

向來以普通話發言的選委界譚岳衡，首以廣東話發言指，香港老年化，人均壽命全球第一，養老生活質素要有更高的要求，包括養老金融的需求，香港養老金融是金融也是民生問題，問及有關方向有何新措施。

李家超說，《施政報告》提及成立銀髮經濟顧問小組，工作包括養老的財務安排等，現存退休金融產品推廣未夠，亦可能未有多發掘，委員會會從需求方面發掘，認為金融業界可多提意見。

【10:50】

民建聯劉國勳表示，《施政報告》形容北部都會逐漸進入收成期，認為要做到收成如期要繼續深化改革改變政府審批文化，改變工程長造價貴的問題，又關注《施政報告》提出北都會推找出三個片區試點的具體地點。

李家超：香港政府效率排列世界第三 證公務員希望做到最好

李家超回應指，制度方面優化要不斷做，發展局旗下小組不同領域，有可能促進都要促進，「我係一個心急人」，上任以修訂一些法律，有些做地程序已經縮短三份一或一半，但優化地方亦很多。他強調，公務員團隊很努力處理不同人士要求，最近期世界競爭力報告香港列為全球首三位，香港政府效率可以排列世界第三，證明公務員效率，希望做到最好，有時需要制度上改良，有時是制度方面，也要制度上改良，發通告只是希望做得更好。

李家超又指，北部都會區片區細節留給發展局從技術角度交代。但他說，內部討論之下北部都會區發展超過10年，長遠發展超過20年，要運用市場力量，發展局不同團隊去外地考察，運用市場機制，機場管理局做得很好。他提到可以用合作模式，很視乎片區大小，如果做科技發展可以，如科學園一樣。

民建聯郭玲麗關注，對於推動DSE國際化，特別提升DSE在「一帶一路」國家的影響力，使其成為國際化的測試；對於打造國際DSE品牌，有甚麼想法，未來會有甚麼措施或宣傳方法積極推廣文憑試至世界各地。

李家超認為，需要實事求是，本階段首位目標是吸引更多留學生來港讀書，或考慮與某一個國家或地區達成相關DSE合作，強調需要「男有心女有意」，方能達成合作，反之則無法成行。

周小松關注為低收入人士代供強積金安排

【10:40】

勞聯周小松問到，為低收入人士代供強積金的安排，稱政府曾表示積金易平台明年全面運作後，將落實相關安排，政府曾回覆表示正研究細節，但施政報告未有觸及，冀有明確的落實方案和承諾如期推行。

李家超回應表示，有關安排由上屆政府提出，勞福局正在做研究，回去會與勞福局探討。

【10:30】

李家超開場發言時表示，今年的《施政報告》是進一步深化改革，針對體系改革。他說：

在體系中欠缺但有需要建立的，要建立；有嚴重缺失的，要撥亂反正；有瓶頸、短板或阻礙的，要突破瓶頸、清除障礙；有需要鞏固的，要強化和完善。改革過程中，要判斷哪些要由零建立，哪些要動手術撥亂反正，哪些要固本培元。改革時要注重系統觀念，把握好全局和局部、當前和長遠、宏觀和微觀等的關係。可借鏡其他地方的成功經驗，但因基礎和體制可能不同，不能盲目照抄。改革方案要因時制宜，因地制宜。

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