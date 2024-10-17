施政報告2024｜議員關注一簽多行試點城市範圍　李家超：與港交往最多城市最直接（不斷更新）

▲ 行政長官李家超。（梁偉榮攝）

特首李家超今日在立法會出席2024施政報告答問會。

【12:00】

李家超總結發言指，世界百年未有大變局正加速演進，香港正處於經濟轉型期，改革只有進行時沒有完結時，改革是為了治理提升，結果提升不是為改而改，只求顛覆只求推倒，從來是為了改革目的，明白「立甚麼、破甚麼」，要張弛有道，拿捏得當。

他說，改革除了是特區政府責任，整個社會也要一同參與推進，在行政主導和愛國者治港原則相適應下，行政立法機關都有帶領社會改革角色，要求他人改革的同事，更重要是從自身開始，自我革新，自我識變應變求變。

【11:45】

民建聯顏汶羽指，不少高才反映現時內地跨境匯款來港投資置業有一定限制，問及會否與內地溝通，設法簡化資金往來程序，研究提升額度，擴大准許用途，建立專門渠道容許來港居住的內地人才透過指定渠道匯款來香港買樓或償還樓宇貸款。

李家超表示，跨境匯款是希望努力推動到的方向，但涉及不同要素，自己內部要研究，有關單位要研究。【11:40】

新思維狄志遠關注，香港貧窮人口持續高比，不少市民對社會缺乏歸屬感，對社會參與積極性低，問及會否擔心缺乏包容的社會現象，從而影響香港經濟發展。

李家超表示，狄志遠提出觀點一直是其施政涵蓋範圍，建立關愛共融社會是政策目標。他認為，社會對事物有不同看法，正常情況不需要誇大，在立法會議員與議員之間不同意見很正常，政府很願意聽不同意見，「任何記者會問題都好尖銳，有些仲係批判性問題，我哋都一一解答，對政府提出改善建議，有些是善意告誡，有些很尖銳批評，有啲變成施政報告措施，我哋都係開放包容」。

李家超強調，香港被定為世界最自由經濟體，有充分合理法律保障，正正是給予最大自由，如紅綠燈不等於限制自由，在大家公認規矩底下才有最大自由。

李家超說，「現在每日聽到反對意見，仲有一些很尖銳、每日對政府很不滿，無論媒體、報章都有」，他都會聽，有道理的也會在政策有改動。他又說，狄志遠經常有尖銳性講法，每日都講，歡迎他講。

【11:10】

經民聯吳永嘉關注，工業旅遊會否列入旅遊熱點。

李家超解釋，為何成立由政務司副司長卓永興領導的「旅遊熱點工作組」，亦會公布《旅遊發展藍圖2.0 》的背後思考。

李家超強調，任何做體系建設，系統關係，其中一個做改革要防止，不可以讓局方忘掉應負責任（ownership of the problem），因為有委員會而將責任給了委員會。他說，如果只需要強化統籌，司長、副司長會參與，需要統籌，但不是成立這方面的統籌會，「這個局會不再擁有應有的責任。」

他說，要求15個局長要獨當一面，發展「旅遊藍圖2.0」責任在文體旅局，由卓永興領導「發展旅遊熱點工作組」工作是相輔相成，不是拿走文體旅局責任，只是加速和輔助，因為工作需要突破，需要新意念思想，匯聚民間力量，工作小組可以發揮。

他又指，「齊改革、同參與」，在座的立法會議員是愛國愛港的建設者、不是評論員，除了給意見，也要參與，改革由自身開始，今天就要起動。他說，多年前去過日本，參觀當地用機械人裝車，令他印象深刻，所以工業旅遊絕對有優勢。他讚生產力促進局做得非常好，需要多做宣傳， 「好嘅野唔話俾人聽，你唔做宣傳，點解工業旅遊你唔推廣？」

【11:00】

自由黨邵家輝關注，近期香港經濟疲弱，零售挑戰巨大，問及一簽多行的試點是指大灣區的8個城市，還是有更多城市，如何盡快爭取中央進一步放寬。

李家超指，充分體會到有些行業面對很多挑戰，港府推出8項措施幫助中小企，亦感謝中央提供渠道給香港反映意見。他指，再次感謝中央各部委認真推進措施，以「攻堅克難」的精神幫忙解決香港需求。他說，港府和中央溝通希望是實事求是，要講得出做得到，因此很多探討的內容不適合公開，希望盡快「瓜熟蒂落」，在大家面前出現。不過，他說，一簽一行的城市，與香港交通最方便、和香港交往最多的城市是最直接。

向來以普通話發言的選委界譚岳衡，首以廣東話發言指，香港老年化，人均壽命全球第一，養老生活質素要有更高的要求，包括養老金融的需求，香港養老金融是金融也是民生問題，問及有關方向有何新措施。

李家超說，《施政報告》提及成立銀髮經濟顧問小組，工作包括養老的財務安排等，現存退休金融產品推廣未夠，亦可能未有多發掘，委員會會從需求方面發掘，認為金融業界可多提意見。

【10:50】

民建聯劉國勳表示，《施政報告》形容北部都會逐漸進入收成期，認為要做到收成如期要繼續深化改革改變政府審批文化，改變工程長造價貴的問題，又關注《施政報告》提出北都會推找出三個片區試點的具體地點。

李家超：香港政府效率排列世界第三 證公務員希望做到最好

李家超回應指，制度方面優化要不斷做，發展局旗下小組不同領域，有可能促進都要促進，「我係一個心急人」，上任以修訂一些法律，有些做地程序已經縮短三份一或一半，但優化地方亦很多。他強調，公務員團隊很努力處理不同人士要求，最近期世界競爭力報告香港列為全球首三位，香港政府效率可以排列世界第三，證明公務員效率，希望做到最好，有時需要制度上改良，有時是制度方面，也要制度上改良，發通告只是希望做得更好。

李家超又指，北部都會區片區細節留給發展局從技術角度交代。但他說，內部討論之下北部都會區發展超過10年，長遠發展超過20年，要運用市場力量，發展局不同團隊去外地考察，運用市場市場機制，機場管理局做得很好。他提到可以用合作模式，很視乎片區大小，如果做科技發展可以，如科學園一樣。

民建聯郭玲麗關注，對於推動DSE國際化，特別提升DSE在「一帶一路」國家的影響力，使其成為國際化的測試；對於打造國際DSE品牌，有甚麼想法，未來會有甚麼措施或宣傳方法積極推廣文憑試至世界各地。

李家超認為，需要實事求是，本階段首位目標是吸引更多留學生來港讀書，或考慮與某一個國家或地區達成相關DSE合作，強調需要「男有心女有意」，方能達成合作，反之則無法成行。

【10:40】

勞聯周小松問到，為低收入人士代供強積金的安排，稱政府曾表示積金易平台明年全面運作後，將落實相關安排，政府曾回覆表示正研究細節，但施政報告未有觸及，冀有明確的落實方案和承諾如期推行。

李家超回應表示，有關安排由上屆政府提出，勞福局正在做研究，回去會與勞福局探討。

【10:30】

李家超開場發言時表示，今年的《施政報告》是進一步深化改革，針對體系改革。他說：

在體系中欠缺但有需要建立的，要建立；有嚴重缺失的，要撥亂反正；有瓶頸、短板或阻礙的，要突破瓶頸、清除障礙；有需要鞏固的，要強化和完善。改革過程中，要判斷哪些要由零建立，哪些要動手術撥亂反正，哪些要固本培元。改革時要注重系統觀念，把握好全局和局部、當前和長遠、宏觀和微觀等的關係。可借鏡其他地方的成功經驗，但因基礎和體制可能不同，不能盲目照抄。改革方案要因時制宜，因地制宜。

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