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Liam Paynes逝世丨One Direction前成員Liam Payne　酒店墮樓亡終年31歲

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 6 小時前

最後更新： 33 分鐘前

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【LiamPayne/OneDirection/墮樓/死亡】英國前天團One Direction成員連恩潘恩（Liam Payne）昨日(16日)於阿根廷首都一間酒店墮樓身亡，終年31歲。事件震撼英國整個娛樂圈，據了解，事發前Liam Payne正偕女友於當地渡假，有人更目擊當日他情緒十分不穩定，而且舉止異常，曾於酒店房間作大肆破壞。

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綜合多間外媒報導，事發於昨天(16日)下午大約5時許，救護人員接到求助指有男子於酒店陽台三樓墮樓，惜人員趕到時，男子已傷重不治，警方其後證實男子身份為31歲的Liam Payne。消息指，有目擊者於Liam Payne出事前，曾目擊他情緒十分不穩定，更曾於酒店房間作大肆破壞。

報導指，Liam Payne上月30日才和女友卡西迪（Kate Cassidy）抵達當地，女方於14日先行離開後，連恩潘恩則仍留守當地、並入住涉事酒店 (CasaSur Palermo Hotel)。他被人發現從3樓陽台墜樓時，已是回天乏術，終年31歲。而Liam Payne死訊傳出後，其前樂隊團員也接連發文哀悼。

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Liam Payne丨2010年加入英國偶像級天團

年僅16歲的Liam Payne於2010年成為加入One Direction，樂隊亦很快走紅，深受萬千粉絲喜愛，惟2016年樂隊宣佈解散，而Liam Payne則轉而個人發展音樂事業。

同場加映:9大輕生警號

自殺事件有上升趨勢，香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

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同場加映: 與情緒受困者對話5大要點:

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    資料來源: APCNNIG

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