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手機充電｜23歲男手機過夜充電爆炸　致全身100%燒傷身亡　專家教3招安全充電

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

23歲男手機過夜充電爆炸　致全身100%燒傷身亡

【手機充電／爆炸／手機電池／燒傷／過夜充電】手機過夜充電恐怕釀成家居意外！印度一名男子因睡前將手機放置床上充電，翌日起床突然爆炸，導致全身１００％燒傷，終搶救無效不治。有專家提醒手機充電時要多加注意，切勿邊充電邊使用。

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手機充電｜過夜充電突爆炸　全身１００％燒傷

綜合外媒報道，印尼巴淡島（Batam）一名23歲男子Bastian Sihombing，睡覺前將手機在房間內充電。沒想到，翌日（11日）早上9時，手機突然爆炸起火，導致他全身100%燒傷。

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當下鄰居聽見爆炸聲後未知爆炸位置，隨即便看見男子的房間起火，急忙將男子救出，但當時男子已經嚴重燒傷且昏迷，立刻送往當地醫院搶救。由於身體大範圍嚴重燒傷，男子送院期間發出撕心裂肺的吶喊，旁人亦只能安慰。惟男子傷勢太重，全身100%燒傷，留院4天後終返魂乏術，其遺體將送回棉蘭市（Medan）。

手機充電｜6大手機充電指引

除了手濕或濕身觸碰電器恐致觸電外，一邊充電一邊玩手機亦可導致嚴重後果。本港多名專家早前曾建議6個手機充電安全貼士，以防止意外發生。

1. 爆炸警號：充電器燙手 電池發脹

理大機械工程學系工程師盧覺強指，充電時手機及充電器微暖屬正常，熱到燙手則有過熱起火、爆炸風險。電池發脹代表內裡化學物質氣化，嚴重者會短路，甚至爆炸。

2. 劣質產品短路 未能截電致起火

aMagic研發部經理葉嘉俊指，充電器結構不良會致短路，令大量電流積聚，轉為熱能致過熱著火。電池老化或處於潮濕環境亦會引致短路。電池及充電器故障時一般會自動切斷電源，若品質低劣則恐未能截電。

3. 邊充電邊用電話高危

葉嘉俊指出，充電器會將本港使用的濕電，由220伏特電壓降至5伏特，即使漏電也不致觸電。盧覺強則提醒，如充電器老化或故障，未有將濕電轉為5伏特直流電，會有風險。

4. 電池與雜物 勿同放褲袋

不少人將後備電池與雜物同放於褲袋，盧覺強指電池外露的銅片若與袋內的鎖匙或硬幣觸碰，會有過熱著火或爆炸危機，應以塑膠製品將電池包好，避免電池銅片與金屬接觸。

5. 充電器輸出率宜匹配手機

充電器以USB輸出均輸出5伏特電，葉嘉俊說不同充電器電流有異，但手機集成電路能阻隔過多電量。若電路故障，以輸出較高電流充電器，為電流輸入較低手機充電，較易致意外。

6. 長期備用 充電器易老化 

葉嘉俊指充電器充滿電時會停止充電，通宵充電問題不大。但充電器長期處於備用會耗電，亦加速老化或短路。

手機充電｜安全充電秘訣 3招分辨真假「尿袋」

手機充電時除了要避免沾水，還要注意甚麼？港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

  • 正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。
  • 正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。
  • 正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

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