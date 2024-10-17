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減肥大作戰｜靚女醫生公開減肥奮鬥史　教3招1年激減55磅無反彈【多圖】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【醫生/減肥／秘訣/瘦身不縮胸／肥胖】減肥是女士的人生目標！台灣減重醫生吳榛槿曾經體重高達80公斤（約176磅），因肥胖對自己無自信而不喜歡拍照，加上經期紊亂壓力大，讓她萌生減肥念頭。終於經過1年多努力，激減55磅不反彈之餘，更打破「瘦身縮胸」的定律。她公開3招減肥秘訣，與各位女士公諸同好！

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Sick問識答｜40歲女經期絮亂誤當更年期竟揭患癌 中醫拆解季經成因+2大調經茶飲

減肥大作戰｜以前多吃久坐不運動

台灣減重醫生吳榛槿在YouTube頻道上載影片，公開自己減肥成功的奮鬥史。她笑言自己從10歲那年開始變胖，從國中開始體重一直穩守在65公斤（約143磅）以上，原因是因為她在發育時期食量非常大，「一餐可以吃到2至3人份」，甚至怕因為買太多而覺得尷尬，故向餐廳多取一份餐具假裝是兩人吃的份量。那時候她幾乎是可以全日不停吃，但同時亦可以全日不動，她笑言：

基本上可以躺就不會坐，可以坐就不會站。

減肥大作戰｜醫院工作壓力暴增 體重再急升10公斤

後來近年開始在醫院工作後，因為工作壓力大導致她體重再上升10公斤（約22磅），到達人生體重高峰80公斤（約176磅），身高165厘米的她，僅是體脂已經有40%，等同於全身有4成都是脂肪。然而愛美是女士的天性，當時吳榛槿因為身形肥胖導致沒有自信，很少拍照。一開始她使用極端減肥法，如棗子減肥法，一整天只吃單一食物。她表示，這種方法對於長久減肥毫無幫助，甚至容易陷入平台期。本來肥胖的她經期紊亂、精神很差，每天都在算進食熱量，而沒有在意食物營養，整個人的狀態都很差。

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減肥大作戰｜3招減肥成功不縮胸 公開2大飲食原則

吳榛槿終於找到真正減肥的方法，就是與食物和解，並真正認識食物。她公開自己減肥成功的2個飲食原則和1個方法，就是多吃蔬菜和蛋白質，並配合運動，體重就會緩緩下降。她解釋，即使是攝取同等熱量的加工食物和天然食物，身體對兩種食物的反應截然不同。她平日飲食首選植物性蛋白質，容易會產生飽足感，有效控制食量不會容易過量進食。

此外，她亦會額外攝取營養補充品，如維他命B和維他命D、鎂、鋅、鐵，乳酪與益生菌等。除了調節飲食外，她還會配合適量運動和健身，終於在1年多從80公斤（約176磅）減至現在的55公斤（約121磅），體脂從40%回落到約23%至24%。她亦指出，就算偶然去聚餐稍微多吃一點，導致體重會有上升1至2公斤，但經過飲食調整很容易就恢復。

很多女士們減肥都會怕瘦身又瘦胸，但吳榛槿指自己僅是下胸圍變小，但罩杯無變。她笑言可能是她本來胸部不大，乳腺偏高有關。變瘦後，她對自己的外表更有自信，皮膚亦變好，不容易長痘，她整個人的氣息和情緒都變好。

影片來源：初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit

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