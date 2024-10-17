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港鐵吸煙女｜港鐵旺角站黑衣女疑吸煙　路人吸二手煙被嗆咳嗽

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黑衣女在港鐵站内手持香煙。

近日，有網民在Facebook「香港突發事故報料」群組上傳照片及影片，稱「有人喺旺角地鐵站食煙」，影片中一黑衣女在港鐵旺角站内手持已燃點的香煙。

同時在片中傳出旁邊路人的咳嗽聲，疑路人受二手煙影響感到不適，有網友斥責：「無法無天，爲所欲爲」。

港鐵車廂｜小孩企上扶手同行家長縱容繼續玩　網民斥：唔識教建議唔好生

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據上傳圖片及影片可見，一身著黑色短袖恤衫及長裙的女子行經港鐵旺角站，手持香煙行至買票機購買車票。

期間未見其吸煙，但手中的香煙已點燃，影片中更有咳嗽聲傳出，疑有路人被二手煙嗆至不適，全稱未見港鐵工作人員上前勸阻。

港鐵吸煙女｜網民斥責其無法無天

網民怒斥黑衣女的行爲自私，「無法無天，爲所欲爲」，也有網民認爲，下次再遇到同類狀況，在影像的同時，應該即時通知地鐵值班人員進行處理，「下次拍片再搵職員啦」，以免更多人遭二手煙傷害。

港鐵吸煙女｜港鐵吸煙屬於犯罪

其實根據根據《香港鐵路附例》第23條，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰。

任何人違反者即屬犯罪，可被判罰款5,000元。

港鐵車廂丨小孩港鐵佔三個座位睡覺　同行家長懶理其他乘客「罰企」

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