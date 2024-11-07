男人面相｜人中淺平最寡情薄幸+不尊重女人　必睇絕不能嫁的4大男人面相

▲ 女人必睇絕不能嫁的4大男人面相，其中人中淺平的面相，是最寡情薄幸及不尊重女人。

【睇相/男人面相分析】女士們結婚，最重要是找到愛惜自己的伴侶，但人心隔肚皮，怎知對方是好是壞？命理學家早前在電視節目上提醒「相由心生」，女士們可從面相留意以下4種男士「刻薄面相」，必須敬而遠之，否則「嫁給他們一定會很辛苦」。

最新影片推介

刻薄男人面相｜從4個部位看出是否「刻薄男」

命理專家黃友輔早前出席台灣電視節目《命運好好玩》時提到，從眉心、額頭、嘴唇人中及顴骨，可以看出此男是否「刻薄男」，符合得越多項越「刻薄、自私」。

刻薄男人面相｜1. 印堂窄促

兩個眉毛之間是印堂，也是命宮。印堂代表心胸，標準印堂為兩個眉毛之間大約一指半或兩指寬，印堂開闊的人，不會只考慮自己，會考慮對方想法，尊重對方。

印堂不到一指或一指以內，或眉毛打結，有很多雜毛混在一起，意謂著只考慮自己，甚至心情鬱悶，不會對別人伸出援手，在人際關係方面一定不太好。而印堂又稱兄弟宮，窄促的話，兄弟之間或會為錢財、遺產打官司。

刻薄男人面相｜2. 額頭低陷

額頭是事業宮，代表一個人的思考、思慮，是否有眼光，能否看得遠。額頭的標準是至少三指寬，低於三根手指，甚至兩指、一指，即是額頭低陷，代表此人眼光短視近利、看不遠，不懂人情世故。額頭低陷的人普遍看不起他人，更不曉得如何好好待人，對人不尊重，事業上難以取得成功。

刻薄男人面相｜3. 嘴唇薄、人中淺平

面相來說，人中兩條線越深越好，有句話說，「唇薄人薄心薄，講出來話也薄」。如果一個人嘴唇太薄，通常講話也尖酸苛刻。特別是對女性而言，他們可能自以為在開玩笑，卻是以揭人傷疤，私隱為樂。他們在外人面前，大講太太或女友不願意提起的事情，每每顯得不尊重女性。

若然一個人嘴唇薄，再加上人中淺平，就更是「薄情寡義」表表姐，不管男女都受不了。

刻薄男人面相｜4. 顴凸無肉

顴骨凸需要有肉包覆，顴骨代表權力，代表要管理、掌權，但管理要懂得管理的藝術，要尊重部下，讓人心悅誠服。

若一個人顴骨很凸卻無肉，代表此人只是過於嚴苛地待人，很兇的管理，自己都沒有錯，錯的永遠是別人，完全沒有尊重對方，此種面相的男人最愛管女友、管太太，一天到晚淨說不可以這樣那樣，不管對方的想法與困難，完全不尊重她。

顴凸無肉，在男性面相的話是不尊重人，女性面相則是剋夫。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】