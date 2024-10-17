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結業潮｜U購超市10月連執至少6間 柴灣/屯門/深水埗等分店結業清貨低至半價

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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U購超市10月連執至少6間，柴灣分店結業清貨低至半價。

【結業潮/華潤集團/U購超市】隨著經濟環境變化和消費模式轉變，香港結業潮持續升溫，本地零售商相繼結業。早前，繼華潤集團宣布華潤堂11月全線結業後，旗下的U購Select亦紛紛削減分店。據報道指U購Select近期已經關閉了多間分店，令10月已結業或已宣布結業的U購分店已至少有8間，包括目前柴灣、屯門、深水埗等，令街坊對結業感到驚訝：「全條屋邨得呢一間超市，真係冇諗過獨市生意都做唔住！」

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有街坊表示，U購超市在屋邨內一直是居民購買日常用品的主要地點，價格相對實惠，因此對於U購的結業感到非常遺憾。據了解，U購在疫情期間曾迅速擴張，最高曾擁有超過100間分店，今年3月起縮減規模至不足30間分店，即整體大跌七成。

柴灣漁灣邨的U購Select目前已開業24年，近日店舖進行盤點清貨大減價，職員指將於10月底結業，全店清貨低至半價，當中以凍肉及COLE品牌的食品減幅最多，COLE香草調味料由32元減至12元，紅酒及白酒的價格則降至28元起，吸引了不少街坊前來購買。

除了柴灣漁灣邨，報道指荃灣翠濤閣U購分店已於10月9日結業，位於屯門和田邨及柴灣漁灣邨的分店，亦將於本月16日及月底結業。最新則有佐敦文華樓分店將於10月17日結業，另西貢萬年街分店會於今日(16日) 結業，店內貨架已近清空，天后銀幕街分店亦會於本月19日結業。天后銀幕街U購分店，可見門外貼有結業通告，指10月19日為最後營業日，張貼全場貨品六折的告示，逾半貨架已清空。

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