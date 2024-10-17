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大閘蟹｜市傳走私大閘蟹含致癌「二噁英」　專家教4招分辨一等大閘蟹

醫健人物

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

市傳走私大閘蟹含致癌「二噁英」，專家教4招分辨一等大閘蟹。

【大閘蟹／陽澄湖／大閘蟹季節／致癌物／二噁英】想起某年秋天，一位非常愛吃大閘蟹但已患病的女藝員，不聽家人勸告，自己靜靜雞叫司機送她去某蟹店食大閘蟹。看來，對某些人來說，大閘蟹真是魅力沒法擋。一日跟編輯提起一葉知秋又是大閘蟹成行成市的季節，據說，市面上有些大閘蟹是走私到港的，沒有衞生檢測，可能含有致癌物質二噁英。

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於是，馬上致電賣了大閘蟹幾十年、人稱Lam哥的阿Lam，問他出售的蟹從何而來？阿Lam說，他的貨品包含了太湖、陽澄湖的和江蘇的，目前香港政府的檢測方法非常嚴格，以確保香港食家的安全。良心大閘蟹店只售賣從韓國轉口取得雙重產品檢測手續到香港的，是正規的飛機貨。

所謂九月圓臍十月尖，是指蟹肚形狀。圓臍的是雌蟹，尖的是雄蟹。天氣愈冷，雄蟹的白膏就愈多，所以喜歡吃雄蟹的，會等待深冬時份才品嘗大閘蟹。太湖蟹的蟹肚帶光帶黃，陽澄湖蟹的蟹肚偏白，至於江蘇的一款，其蟹肚帶花，蟹身偏綠。

選蟹時用手秤一秤，是重的、有質感的是好蟹。此外，再輕按其肚，只要不會凹陷，表示肌肉結實。有齊以上條件是為一等大閘蟹，可以放心食用。

全文刊於《經濟日報》，原題為「選購大閘蟹小技巧

撰文 : 李韡玲

食用安全 大閘蟹 健康問題 致癌物

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