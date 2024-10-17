親子自助餐｜西環萬怡酒店自助餐第2位$1優惠　人均$330起歎即開生蠔/蟹腳/紅蝦

▲ 西環萬怡酒店自助餐第2位$1優惠。（KKday提供圖片）

【自助餐優惠/自助餐買一送一/香港西環萬怡酒店/Buffet/酒店/美食優惠/靚媽精明眼】周末假期想一家大細Chill下？香港西環萬怡酒店推出自助餐第2位$1優惠，人均低至$330起，任食生蠔、雪場蟹腳、阿根廷紅蝦、日式燒蠔，另設自助午餐優惠，每位只需$188起。優惠於今日（17日）中午12時在KKday網站開售，有興趣的朋友不要錯過！

親子自助餐｜黃竹坑南灣如心酒店自助餐買一送一 人均$239起任食海鮮/雪花蟹腳/避風塘炒蟹

SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭網上預購開鑼 護膚品/時裝/家品家電/超市低至2折【附優惠碼】

最新影片：

自助餐優惠｜西環萬怡酒店自助餐第2位$1

香港西環萬怡酒店MoMo Café自助餐10月「韓日台風味之約•生蠔海鮮自助晚餐」供應多款冰鎮海鮮及刺身，包括即開生蠔、雪場蟹腳、鮮蜆、阿根廷天使紅蝦、挪威三文魚等。熱葷選擇亦十分豐富，有韓式燴牛肋條、韓式炒年糕、泡菜海鮮湯、西京燒比目魚、日式燒蠔等。還有女士們和小朋友最愛的Movenpick雪糕，共有12款味道可供選擇。自助晚餐更包Stella 及Hoegaarden生啤無限暢飲。

自助午餐周末每位成人奉送新鮮即開生蠔兩隻，其他精選推介包括鮮蝦、愛爾蘭黃金螺、鮮蜆等海鮮。10月限定熱葷菜式有清蒸比目魚、美式燒雞、東南亞咖哩配印度煎餅、泡菜海鮮湯、紐西蘭肉眼牛排等，還有6款口味Movenpick雪糕。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

自助餐優惠｜西環萬怡酒店自助餐詳情

預訂日期：10月17日12:00至10月23日23:59

用餐日期：10月18日至11月30日

地址：香港西營盤干諾道西 167 號

【KKday 第2位$1】自助晚餐連無限暢飲

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $603+$1/2位，連服務費$660/2位，平均$330/位（原價$1,206/2位）

星期五至日及公眾假期 $638+$1/2位，連服務費$698/2位，平均$349/位（原價$1,276/2位）

預訂網站：【KKday網站】

【KKday 低至6折】自助午餐

優惠價：

星期一至四 成人 $188/位（原價$295/位）

星期五至日及公眾假期 成人 $237/位（原價$338/位）

預訂網站：【KKday網站】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】