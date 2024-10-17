  • 28°C
香港時間：20241017日 (四) 13:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子自助餐｜西環萬怡酒店自助餐第2位$1優惠　人均$330起歎即開生蠔/蟹腳/紅蝦

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

西環萬怡酒店自助餐第2位$1優惠。（KKday提供圖片）

【自助餐優惠/自助餐買一送一/香港西環萬怡酒店/Buffet/酒店/美食優惠/靚媽精明眼】周末假期想一家大細Chill下？香港西環萬怡酒店推出自助餐第2位$1優惠，人均低至$330起，任食生蠔、雪場蟹腳、阿根廷紅蝦、日式燒蠔，另設自助午餐優惠，每位只需$188起。優惠於今日（17日）中午12時在KKday網站開售，有興趣的朋友不要錯過！

親子自助餐｜黃竹坑南灣如心酒店自助餐買一送一　人均$239起任食海鮮/雪花蟹腳/避風塘炒蟹

SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭網上預購開鑼　護膚品/時裝/家品家電/超市低至2折【附優惠碼】

最新影片：

TOPick一分鐘
長洲美食｜長洲人推介4大特色小店　歎盡生蠔/芝士蛋糕/陳皮咖啡/皇牌燉桃膠

自助餐優惠｜西環萬怡酒店自助餐第2位$1

香港西環萬怡酒店MoMo Café自助餐10月「韓日台風味之約•生蠔海鮮自助晚餐」供應多款冰鎮海鮮及刺身，包括即開生蠔、雪場蟹腳、鮮蜆、阿根廷天使紅蝦、挪威三文魚等。熱葷選擇亦十分豐富，有韓式燴牛肋條、韓式炒年糕、泡菜海鮮湯、西京燒比目魚、日式燒蠔等。還有女士們和小朋友最愛的Movenpick雪糕，共有12款味道可供選擇。自助晚餐更包Stella 及Hoegaarden生啤無限暢飲。

自助午餐周末每位成人奉送新鮮即開生蠔兩隻，其他精選推介包括鮮蝦、愛爾蘭黃金螺、鮮蜆等海鮮。10月限定熱葷菜式有清蒸比目魚、美式燒雞、東南亞咖哩配印度煎餅、泡菜海鮮湯、紐西蘭肉眼牛排等，還有6款口味Movenpick雪糕。

點擊圖片放大
+10
+9

自助餐優惠｜西環萬怡酒店自助餐詳情
預訂日期：10月17日12:00至10月23日23:59
用餐日期：10月18日至11月30日
地址：香港西營盤干諾道西 167 號

【KKday 第2位$1】自助晚餐連無限暢飲
用餐時間：18:30 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $603+$1/2位，連服務費$660/2位，平均$330/位（原價$1,206/2位） 
星期五至日及公眾假期 $638+$1/2位，連服務費$698/2位，平均$349/位（原價$1,276/2位）
預訂網站：【KKday網站】

【KKday 低至6折】自助午餐
優惠價：
星期一至四 成人 $188/位（原價$295/位）
星期五至日及公眾假期 成人 $237/位（原價$338/位）
預訂網站：【KKday網站】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭網上預購開鑼　護膚品/時裝/家品家電/超市低至2折【附優惠碼】
19:40 2024/10/15
SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭網上預購開鑼　護膚品/時裝/家品家電/超市低至2折【附優惠碼】
結業潮｜台灣過江龍「燈籠滷味」連執2分店　銅鑼灣店11月結業推限時優惠【附詳情】
13:19 2024/10/15
結業潮｜台灣過江龍「燈籠滷味」連執2分店　銅鑼灣店11月結業推限時優惠【附詳情】
靚媽精明眼｜HKTVmall 10月感謝祭開鑼　家品廚具/護膚品/街市優惠低至14折
14:41 2024/10/10
靚媽精明眼｜HKTVmall 10月感謝祭開鑼　家品廚具/護膚品/街市優惠低至14折

你可能感興趣

SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭網上預購開鑼　護膚品/時裝/家品家電/超市低至2折【附優惠碼】
19:40 2024/10/15
SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭網上預購開鑼　護膚品/時裝/家品家電/超市低至2折【附優惠碼】
結業潮｜台灣過江龍「燈籠滷味」連執2分店　銅鑼灣店11月結業推限時優惠【附詳情】
13:19 2024/10/15
結業潮｜台灣過江龍「燈籠滷味」連執2分店　銅鑼灣店11月結業推限時優惠【附詳情】
靚媽精明眼｜HKTVmall 10月感謝祭開鑼　家品廚具/護膚品/街市優惠低至14折
14:41 2024/10/10
靚媽精明眼｜HKTVmall 10月感謝祭開鑼　家品廚具/護膚品/街市優惠低至14折
自助餐 著數優惠 酒店 西環

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港
舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港
急症室最長等候時間（10月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月17日 時間12:05）
癌症殺手｜男子愛飲酒喝熱湯罹食道癌3期　醫生推薦吃1種蔬果術後5年不復發
癌症殺手｜男子愛飲酒喝熱湯罹食道癌3期　醫生推薦吃1種蔬果術後5年不復發
消委會咖啡推薦｜逾9成咖啡含致癌物及除害劑1款踩界上限　消委會推介7款5星咖啡產品｜附完整名單
消委會咖啡推薦｜逾9成咖啡含致癌物及除害劑1款踩界上限　消委會推介7款5星咖啡產品｜附完整名單