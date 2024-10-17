詹宏達病逝丨台灣音樂大師詹宏達肝癌病逝終年67歲　醫生拆解9大肝癌徵狀：初期似感冒

【詹宏達/逝世/音樂家/肝癌/肝癌徵狀/症狀】曾為《新鴛鴦蝴蝶夢》編曲及《明天會更好》作總指揮，台灣知名音樂家詹宏達前日(15日)因肝癌病逝，終年67歲。有醫生便指早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期，並分享肝癌9大常見徵狀，呼籲大眾切勿掉以輕心。

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綜合台灣外媒報導，知名音樂家詹宏達前日(15日)因肝癌病逝，終年67歲。其死訊令不少音樂及文化人深表惋惜，台灣文化部長李遠亦於社交平台發表悼文表示，難以接受其死訊，並讚賞對方開啟了台語歌曲的全新時代。

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肝癌｜初期的症狀有時跟感冒很像

台灣家醫科醫師陳敬睿曾於社交平台發文指肝臟內部沒有痛覺神經分佈，如果肝臟發炎或腫瘤長在肝臟內側，身體不會感到明顯不舒服或疼痛。因此肝癌初期的症狀有時跟感冒很像，患者常常以為只是太忙、太累而不以為意，晚期才會有腹水、黃疸、下肢水腫、食道靜脈曲張、肝性腦病變等明顯病徵。因此，肝癌的高風險群如Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎、肝硬化等患者，一定要依醫生安排定期覆診追蹤。

肝癌｜肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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