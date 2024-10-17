洗衣液洗衣珠推薦︱《LDK》評測15款洗衣產品　推薦7款A級強力去污除臭 最平洗衫成本僅$0.5【2024最新】

▲ 《LDK》評測2024最新熱賣洗衣產品 推薦7款A級强力去污除臭 1款效能佳性價比最高

【洗衣液／洗衣珠／洗衣棒／LDK／消委會】洗衣產品最緊要去污、除臭力強，留香持久兼性價比高，能方便經常回購；不過，並不是所有洗衣產品都有完美效能表現。日本家品雜誌《LDK》評測2024年最新、最具話題度的15款熱賣洗衣產品，包括傳統洗衣液，及近年新興的洗衣球和洗衣棒，其中有7款獲得A級推薦，是為必買之選。

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洗衣液洗衣珠推薦︱5大評測重點

為向消費者推薦最好用的洗衣產品，《LDK》將市面上號稱效能「最強」的15款熱賣洗衣品項進行測試，當中包括有獅王、花王及P&G等大牌，實測以下5項重點比較：

潔淨力：能徹底清洗沾有「唇膏」、「肉汁」、「咖哩」和「蛋汁」等布料。

除臭力：能清洗布料被沾上模擬汗液後的難聞味道，重現新衫味道。

防臭力：布料經清洗後再噴上模擬汗液，保留一段時間後能不殘留臭味。

性價比：根據產品用量指示計算每次洗衣的平均成本；最便宜划算即適合洗大量衣物的用家。

使用感：使用時容易計算用量和確認剩餘量，產品設計開合方便、不易倒瀉。

洗衣液洗衣珠推薦︱7款A級强效去污漬香味持久 「獅王」性價比最高

經過嚴格評測，《LDK》從15款洗衣產品中選出7款總評為A級的高分推薦。當中以「P&G Ariel 4D洗衣球」的潔淨力表現最好；「P&G SARASA 洗衣液」的除臭及防臭力最佳；而性價比最高的則由「獅王 奈米樂超濃縮抗菌洗衣液」奪下，每次洗衫成本僅需約5毫子。

15款洗衣產品表現詳情如下：

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（排名由低至高）

C級：

王子KA 菁華 3合1洗衣凝珠

B級：

KAO花王 Attack ZERO 單手按壓瓶噴槍型極淨超濃縮洗衣液

SARAYA arau植物性除臭洗衣液（含薰衣草成份）

熊寶貝Fafa Story Dreamy繪本系列 無添加嬰兒可用液體洗衣液 花香味

TOPVALU 7種無添加劑洗衣液補充裝

KAO花王 Attack ZERO 超濃縮除臭抗菌防黴洗衣棒

P&G寶潔 Ariel 4D抗菌去污4合1洗衣球（花香型）

P&G寶潔 Ariel 超濃縮抗菌洗衣液（高效去污型）

A級：

P&G寶潔 Ariel 4D抗菌洗衣膠囊（室內晾衣）

KAO花王 Attack ZERO 超濃縮除臭抗菌防黴洗衣棒

P&G寶潔 SARASA 無添加洗衣液（柑橘清香）

KAO花王 ATTACK 除菌 Advance 去漬洗衣液

KAO花王 ATTACK 抗菌EX 擊退污積洗衣液

P&G寶潔 Ariel 4D 洗衣球（強效）消臭防菌

LION獅王 NANOX ONE PRO 去除頑固污漬 高濃縮洗衣液（皂香）

洗衣液洗衣珠推薦︱同場加映：消委會推薦12款洗衣粉洗衣液

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消委會曾於試過市面上34款洗衣產品，包括16款洗衣粉、15款洗衣液及3款洗衣膠囊，針對去除日常4種常見污漬進行測試，包括油性污漬（如礦物油、粉底、牛肉脂肪、人體皮脂）、酵素污漬（如朱古力、血漬、胡蘿蔔糊、混有青草的泥土）、可氧化污漬（如茶漬、咖啡、藍莓、番茄醬、紅酒、豉油），以及其他污漬（水溶性油漆和油溶性油漆）進行測試。當中有12款洗衣粉／洗衣液在去除人體皮脂和粉底之表現，以及去除血漬等酵素污漬之表現的測試表現較佳。

其中「Ariel 超濃縮洗衣液」及「寶絲洗衣粉」獲得總評4星高分評價，前者在去除油性污漬及酵素污漬表現優秀；後者則在去除油性污漬、酵素污漬、可氧化污漬表現優秀，平均每次洗衣費用只需$1.02。

另外，洗衣膠囊（洗衣球）就以「TESCO Ambience Orange Blossom & Pomegranate」及「汰漬 超濃縮洗衣膠囊（春天草地清香）」獲得總評4星高分評價，前者表現較平均，在「去污」、「潔白」和「固色」測試上均獲得3.5至4分評分；後者則在「潔白」測試上獲得5分滿分。

參考資料：

【LDK公式】洗濯洗剤のおすすめランキング15選。アタック、ナノックス、アリエールなど人気商品を徹底比較【2024年】

【消委會493期】測試34款洗衣粉、洗衣液及洗衣膠囊 4款去污效能出眾

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