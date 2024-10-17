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皮膚癌｜男子指甲生黑點拖3年揭患癌需截趾　醫生警示黑色素瘤2大異樣速求醫

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

福建52歲男子3年前發現指甲出現黑點，驚揭患上皮膚癌王「黑色素瘤」。

【皮膚癌前兆／皮膚癌／指甲黑線／黑色素瘤】指甲出現黑線勿掉以輕心。內地一名52歲男子3年前發現指甲出現黑點，起初醫生懷疑是灰甲，不料黑點隨時間漸漸增多，最終驚揭患上「黑色素瘤」，需切除腳趾及接受治療。

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癌症殺手｜誤診灰甲致惡化 2大變化驚揭癌症纏身

綜合內媒及《新浪廈門》報道，該名男子於3年前發現指甲邊緣出現黑點，之後更慢慢擴大，連附近皮膚亦染上黑色。最初求醫時，醫生懷疑只是一般灰甲，不料之後黑點漸漸增多，甚至出現潰爛，最終福建省腫瘤醫院副院長及多學科診療組陳譽主任團隊經檢查後，發現男子患上皮膚癌王「惡性黑色素瘤」，而指甲上的黑點其實屬癌症前兆。

事後男子需要切除一隻腳趾，並且接受生物免疫等抗癌治療保命。

癌症殺手｜2大異樣或成癌症前兆

陳譽指出，黑色素瘤多發於足底、足趾、手指末端等肢端部位，雖然發生率不高，惟一旦出現，卻是一種極為致命的皮膚癌，因此大家發現身上出現2大異樣，必須及時求醫：

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皮膚癌｜黑色素瘤2大前兆

  • 身上痣或黑斑出現不對稱
  • 身上痣或黑斑邊緣不清

癌症殺手｜3大表徵恐屬癌症前兆

台灣開業皮膚科診所院長蔡逸姍醫生於健康節目《健康2.0》上分享病例，解釋指甲狀態隱藏著健康秘密，當中有3個表徵代表著有癌變之風險：

黑色素瘤

不少長輩都覺得「指甲發黑」只是被踩到或撞到瘀青，但事實上當手指甲或腳趾甲出現現寬窄不一、濃淡不一的黑線，且闊度超過0.3厘米，色素甚至蔓延到皮膚上時，都有機會是罹癌跡象，恐怕是肢端黑色素瘤的警號，尤其以亞洲人最為容易出現。

甲床鱗狀細胞癌

如果指甲曾因碰撞而出現傷口，但用藥約半年後仍然不見好轉，甚至有腐爛跡象，並在自身沒有血糖或其他免疫系統問題的情況下，就有機會是為甲床鱗狀細胞癌。

點狀白甲症

如果指甲突然冒出大量白點或白線，甚至整片泛白，除了免疫系統問題外，就可能屬於心臟病、腎臟衰竭、肺炎、念珠菌感染等病症徵兆。

癌症殺手｜自我檢查皮膚癌ABCDE法則

皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

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資料來源：健康2.0新浪廈門

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