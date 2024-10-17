  • 28°C
香港時間：20241017日 (四) 13:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美食情報｜日本沖繩意式手工雪糕店Yanbaru Gelato　首間海外專門店11月落戶啟德雙子匯

休閒消費

撰文： 李越樺

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

去日本沖繩一定不會錯過意式雪糕店Yanbaru Gelato，今個11月，將毋須遠赴當地也能品嘗到其獲獎無數的手工雪糕，品牌首間海外專門店Yonna Yonna Gelato將落戶全新啟德地標雙子匯，一系列色彩繽紛的意式雪糕以空運自沖繩的各式時令蔬果每日人手新鮮製作，旨在為甜品迷呈獻獨特的琉球特色風味。

Yanbaru Gelato首間海外專門店將落戶啟德雙子匯。

Yanbaru Gelato命名自擁有豐饒天然資源的森林地區「山原Yanbaru」，於日本沖繩設有6間分店。品牌自開業以來堅持於島嶼間尋覓原材料，為甜品愛好者帶來驚喜的冰涼滋味。團隊更獲無數獎項，包括於Gelato International Competition中獲Grand Prix殊榮。

沖繩盛產優質蔬果，如人氣的今歸仁西瓜、燦燦芒果、黃金菠蘿及勝山香檸等；Yonna Yonna Gelato精挑當地最新鮮時令的果物製作意式手工雪糕，除了杯裝雪糕選擇外，亦設有500克的家庭裝可供選購。店內另將同時供應意式手工雪糕沙冰，及不含咖啡因的沖繩花草茶，全面展示琉球獨有的文化風味。

沖繩方言Yonna Yonna，意指慢慢來，以悠閒節奏體現當地的慢活精神。

Yonna Yonna Gelato的意式手工雪糕與傳統雪糕相比，含有更低的卡路里及糖份，其基底脂肪同樣較少。當中的口味選擇將按季節變更，而獲2015年日本全國優勝大獎的「橘子香草彭馬斯卡邦尼」是甜品愛好者不容錯過之選。品牌開業正值秋冬，展示季節風味的選擇還有「伊江島紅芋」、及「糖漬栗子」。店內另備有獲日本素食協會認證的純素選項，如「今歸仁西瓜」、「沖縄勝山香檸」及「菠蘿桶柑」」等。

相關文章

美食推介｜泰國餐廳「小曼谷」招牌菜風味十足　設戶外位招呼寵物周末晚有Live Music【附有獎遊戲送現金券】
13:00 2024/10/16
美食推介｜泰國餐廳「小曼谷」招牌菜風味十足　設戶外位招呼寵物周末晚有Live Music【附有獎遊戲送現金券】
新店開張｜Bakehouse東涌東薈城新店開幕　新推3款限定甜品+送50個特色手提袋
19:28 2024/10/14
新店開張｜Bakehouse東涌東薈城新店開幕　新推3款限定甜品+送50個特色手提袋
美食情報｜Lady M全新焦糖芒果茉莉椰子水　10月外賣自取買一送一
17:29 2024/10/16
美食情報｜Lady M全新焦糖芒果茉莉椰子水　10月外賣自取買一送一

你可能感興趣

美食推介｜泰國餐廳「小曼谷」招牌菜風味十足　設戶外位招呼寵物周末晚有Live Music【附有獎遊戲送現金券】
13:00 2024/10/16
美食推介｜泰國餐廳「小曼谷」招牌菜風味十足　設戶外位招呼寵物周末晚有Live Music【附有獎遊戲送現金券】
新店開張｜Bakehouse東涌東薈城新店開幕　新推3款限定甜品+送50個特色手提袋
19:28 2024/10/14
新店開張｜Bakehouse東涌東薈城新店開幕　新推3款限定甜品+送50個特色手提袋
美食情報｜Lady M全新焦糖芒果茉莉椰子水　10月外賣自取買一送一
17:29 2024/10/16
美食情報｜Lady M全新焦糖芒果茉莉椰子水　10月外賣自取買一送一
美食 餐廳情報 甜品 品牌 日本 沖繩 雪糕

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 規管劏房【不斷更新】
舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港
舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港
急症室最長等候時間（10月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月17日 時間12:05）
癌症殺手｜男子愛飲酒喝熱湯罹食道癌3期　醫生推薦吃1種蔬果術後5年不復發
癌症殺手｜男子愛飲酒喝熱湯罹食道癌3期　醫生推薦吃1種蔬果術後5年不復發
消委會咖啡推薦｜逾9成咖啡含致癌物及除害劑1款踩界上限　消委會推介7款5星咖啡產品｜附完整名單
消委會咖啡推薦｜逾9成咖啡含致癌物及除害劑1款踩界上限　消委會推介7款5星咖啡產品｜附完整名單