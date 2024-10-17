美食情報｜日本沖繩意式手工雪糕店Yanbaru Gelato　首間海外專門店11月落戶啟德雙子匯

去日本沖繩一定不會錯過意式雪糕店Yanbaru Gelato，今個11月，將毋須遠赴當地也能品嘗到其獲獎無數的手工雪糕，品牌首間海外專門店Yonna Yonna Gelato將落戶全新啟德地標雙子匯，一系列色彩繽紛的意式雪糕以空運自沖繩的各式時令蔬果每日人手新鮮製作，旨在為甜品迷呈獻獨特的琉球特色風味。

▲ Yanbaru Gelato首間海外專門店將落戶啟德雙子匯。

Yanbaru Gelato命名自擁有豐饒天然資源的森林地區「山原Yanbaru」，於日本沖繩設有6間分店。品牌自開業以來堅持於島嶼間尋覓原材料，為甜品愛好者帶來驚喜的冰涼滋味。團隊更獲無數獎項，包括於Gelato International Competition中獲Grand Prix殊榮。

沖繩盛產優質蔬果，如人氣的今歸仁西瓜、燦燦芒果、黃金菠蘿及勝山香檸等；Yonna Yonna Gelato精挑當地最新鮮時令的果物製作意式手工雪糕，除了杯裝雪糕選擇外，亦設有500克的家庭裝可供選購。店內另將同時供應意式手工雪糕沙冰，及不含咖啡因的沖繩花草茶，全面展示琉球獨有的文化風味。

▲ 沖繩方言Yonna Yonna，意指慢慢來，以悠閒節奏體現當地的慢活精神。

Yonna Yonna Gelato的意式手工雪糕與傳統雪糕相比，含有更低的卡路里及糖份，其基底脂肪同樣較少。當中的口味選擇將按季節變更，而獲2015年日本全國優勝大獎的「橘子香草彭馬斯卡邦尼」是甜品愛好者不容錯過之選。品牌開業正值秋冬，展示季節風味的選擇還有「伊江島紅芋」、及「糖漬栗子」。店內另備有獲日本素食協會認證的純素選項，如「今歸仁西瓜」、「沖縄勝山香檸」及「菠蘿桶柑」」等。