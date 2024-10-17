萬聖節2024｜Dough Bros限定爆餡黑冬甩 凡消費抽優惠券贏免費Pizza
休閒消費
撰文： 吳霆俊
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
仲有兩個禮拜就到Halloween，大家諗好去邊玩未？不論一大班人開Party，抑或三五知己聚會，Dough Bros推出的萬聖節限定餐點、優惠都一定啱你。即日起凡消費即可抽優惠券，更分分鐘可抽中免費Pizza！
適逢萬聖節，Dough Bros首度推出芝士漢堡薄餅The Cheeseburger Pizza，啖啖拉絲芝士極邪惡，配上Dough Bros自創獨特醬汁，一啖接一啖極上癮！除此之外，Dough Bros更推出5款萬聖節限定黑冬甩，勁啱feel。
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Dough Bros 皇牌即炸爆餡冬甩共有６款口味，包括士多啤梨、白朱古力開心果、檸檬、biscoff、Nutella及Custard，通通換上黑色「萬聖節服裝」，打卡一流！
由即日起至11月3日，顧客每次消費後會收到一張萬聖節專屬優惠券。優惠券隨機發放，其中包括9折優惠券、免費冬甩，運氣好的話，更可抽到免費薄餅、家庭分享套餐！
無慮即決，立即為Halloween party做準備啦！
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