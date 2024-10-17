最美富二代｜喬布斯26歲孻女傳與奧運金牌男友訂婚　才貌雙全史丹福學霸選擇做超模 

▲ Eve Jobs與Harry Charles兩位郎才女貌，相當合襯！

【喬布斯/Steve Jobs/Eve Jobs/幼女/學霸/超模】美國已故蘋果公司創辦人Steve Jobs（喬布斯）與第二任太太Laurene Powell Jobs育有3名子女，當中最年幼的女兒Eve Jobs都已經26歲，Eve擁亮麗外表，家庭背景顯赫，更是史丹福大學學霸和馬術冠軍，並於兩年前簽約做超模，一舉一動皆獲高度關注，連帶感情生活亦成焦點，她大方認愛英國奧運馬術選手Harry Charles，更有傳二人已訂婚，很快便舉行婚禮！

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Steve Jobs女兒｜6歲開始騎馬 家人斥資1.17億買牧場讓她練習

26歲的Eve自6歲開始接觸馬術，家人更為她買下佛羅里達州一處價值1,500萬美元（約1.17億港元）的牧場讓她訓練，她亦不負眾望，曾在世界級馬術比賽「漢普頓經典馬展」中奪得青少年組冠軍，又被評為全球25歲以下最佳騎手中的第五名，當時她甚至希望有天可以參加世錦賽甚至出賽奧運！

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Steve Jobs女兒｜擁史丹佛超強學歷 簽約做超模

除了馬術了得，她還是一名不折不扣的學霸，大學入讀史丹佛大學修讀科技與社會研究系，連一向甚少講家事的喬布斯生前都曾罕有公開讚揚Eve，認為她是「意志力最堅定的孩子」，豪言她將來必成大器，更點名她做未來蘋果掌門人！不過畢業後Eva選擇加入知名模特兒經紀公司「DNA Model Management 」，並擔任過不少大品牌的模特兒，她也在時尚界嶄露頭角，曾參加巴黎時裝週。

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【富二代】喬布斯24歲孻女簽約做超模 史丹福學霸獲父欽點做蘋果接班人

Steve Jobs​​​​​​​女兒｜男友Harry Charles獲得奧運馬術金牌

擁有自己事業的Eve感情同樣有著落，她的男友Harry Charles跟她志趣相投，一樣喜歡馬術，Harry Charles貴為英國奧運馬術選手，在今年巴黎奧運馬術項目賽事中，更獲得馬術團體場地障礙賽金牌，得獎的一刻即跑向場邊擁抱前來觀賽的Eve，可見打得火熱，亦順理成章公開二人戀情，不時大方在社交平台放閃！

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兩人郎才女貌，網民亦十分祝福他們，近日就有消息指兩人其實相戀不久後，已認定對方，所以早已訂婚私有化對方，甚至已籌備婚禮！

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