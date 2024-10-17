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直資中學報名2025｜2024/25學年中一入學必睇　21間熱門直資中學報名時間表＋學費一覽

升學教育

撰文： 沈佩珊

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

2024/25學年中一申請，21間熱門直資中學報名時間表及學費一覽。

【直資中學報名2025/中一申請/升中面試】本港多間直資中學近日陸續接受中一報名，當中不乏在公開考試成績優異的傳統名校，吸引家長為子女報讀。直資中學有相對高的自主權，可自訂課程，不參與教育局的中一派位，因此可自訂中一收生的程序及申請日期。

最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

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童學園
校長專訪｜德望小學擁11隻駐校貓老師　校長熱心領養動物學生受薰陶立志當獸醫

直資中學報名2025｜21間熱門直資中學

TOPick根據學校網頁資料，整理了21間熱門直資中學的中一報名日期、面試日期及申請方法等，供家長參考。家長可以留意心儀學校的報名資料及學費詳情，以免曾失入讀機會。

本港中學分為4類，包括資助、官立、直資和私立，官立及資助中學不收學費，直資和私立則會收學費。而直資中學亦有分兩類，第一類與官立及資助中學一樣，跟隨教育局的「中學學位分配辦法」收生，即學生可於每年1月申請「自行分配學位」，4月申請「統一派位」，派位結果於7月公布。

不過，大部分直資中學都自訂中一收生的程序及申請日期，這些非參加派位的直資中學，多數在每年9月至12月接受下學年的中一入學申請。以下為21間熱門直資中學的中一報名日期、面試日期及學費資料。

最新影片：

直資中學報名2025｜港島

學校名稱2025/26年度中一收生詳情
聖士提反書院

申請日期：10月5日至11月29日

申請方法：網上申請、親自遞交或郵寄

面試日期：2025年1月11日或18日

2024/25年度中一學費：$74,550（下學年或會有所調整）

申請表：按此連結

申請詳情：聖士提反書院網站

聖保羅男女中學

申請日期：10月28日至11月15日

申請方法：網上申請

入學簡介會：11月2日

面試日期：2025年3月9日及22日

2024/25年度中一學費：$79,700

申請表：有待公佈

申請詳情：聖保羅男女中學網站

聖保羅書院

申請日期：11月9日至12月2日

申請方法：網上申請

入學簡介會：11月9日

面試日期：2025年2月22日

2025/26年度中一學費：$44,000

申請表：按此連結

申請詳情：聖保羅書院網站

港大同學會書院

申請日期：11月14日至12月12日

申請方法：網上申請

收生簡介會：12月7日

面試日期：2025年1月4日

2024/25年度中一學費：$44,000

申請表：按此連結

申請詳情：港大同學會書院網站

聖保祿學校

申請日期：10月19日起

申請方法：有待公佈

資訊日暨STEM展示會：10月19日

面試日期：12月11日

2023/24年度中一學費：$30,000

申請表：有待公佈

申請詳情：聖保祿學校網站

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升中面試︱聖士提反書院面試重視3方面　新任校長貼士：盼學生互相學習懂自處

【直資男校】中一每年平均17人爭一學額設叩門位　聖保羅書院校長分享面試細節位

直資中學報名2025｜九龍

學校名稱2025/26年度中一收生詳情
拔萃男書院

申請日期：10月14日至11月15日

申請方法：親自遞交或郵寄

面試日期：個別通知

2023/24年度中一學費：$59,860

申請表：按此連結

申請詳情：拔萃男書院網站

聖瑪加利男女英文中小學

申請日期：即日至12月30日

申請方法：親自遞交

面試日期：個別通知

2023/24年度中一學費：$46,770

申請表：有待公佈

申請詳情：聖瑪加利男女英文中小學網站

基督教崇真中學

申請日期：11月1日至2025年1月10日

申請方法：網上申請

資訊日：10月27日

面試日期：2025年1月25日、2月8日及2月15日

2024/25年度中一學費：$41,500

申請表：按此連結

申請詳情：基督教崇真中學網站

拔萃女書院

申請日期：9月23日至10月2日（已截止）

面試日期：11月30日

2025/26年度中一學費：$40,000 

申請詳情：拔萃女書院網站

協恩中學

申請日期：10月12日至10月24日

申請方法：網上填表後親自遞交（10月26日前）

面試日期：第一輪—11月16日；第二輪—2024年12月至2025年3月

2024/25年度中一學費：$41,350

申請表：按此連結

申請詳情：協恩中學網站

德望學校

申請日期：10月7日至11月15日

申請方法：網上填表後親自遞交（10月15日前）

面試日期：第一輪—2025年1月11日；第二輪—2025年1月22日至2月28日

2024/25年度中一學費：$36,750

申請表：按此連結

申請詳情：德望學校網站

保良局顏寶鈴書院

申請日期：11月18日至12月24日

申請方法：網上申請

開放日暨中一入學講座：11月23日

面試日期：尚未公布

2023/24年度中一學費：$35,200

申請表：尚未提供

申請詳情：保良局顏寶鈴書院網站

滙基書院（東九龍）

申請日期：2024年10月2日至2025年1月6日

申請方法：網上申請

中一簡介會：11月23日及12月14日

面試日期：2025年1月25日或2月22日

2024/25年度中一學費：$29,800

申請表：按此連結

申請詳情：滙基書院（東九龍）網站

基督教中國佈道會聖道迦南書院

申請日期：10月7日起

申請方法：網上申請

升中資訊日：11月23日

面試日期：第一場—11月16日；第二場—12月14日；第二場—2025年1月11日

2023/24年度中一學費：$24,600

申請表：按此連結

申請詳情：基督教中國佈道會聖道迦南書院網站

英華書院

申請日期：11月16日至11月30日

申請方法：網上申請

入學簡介會：11月16日

面試日期：2025年1月18日

2024/25年度中一學費：$25,300

申請表：按此連結

申請詳情：英華書院網站

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女拔中一入學｜拔萃女書院25/26學年中一入學接受申請　校長指重視學生4大特質

升中面試︱德望學校中一設親子面試　校長親述兩大忌：家長別搶答

直資中學報名2025｜新界

學校名稱2025/26年度中一收生詳情
啓思中學

申請日期：第一階段—9月16日至11月30日；第二階段—2025年2月10日至4月30日

申請方法：網上申請

開放日：11月16日

面試日期：個別通知

2024/25年度中一學費：$93,450

申請表：按此連結

申請詳情：啟思中學網站

基督教香港信義會宏信書院

申請日期：9月23日至11月15日

申請方法：網上申請

收生講座：

面試日期：有待公佈

2024/25年度中一學費：$82,470

申請表：按此連結

申請詳情：基督教香港信義會宏信書院網站

林大輝中學

申請日期：有待公佈

申請方法：網上填表後親自遞交

面試日期：有待公佈

2023/24年度中一學費：$42,660 

申請表：按此連結

申請詳情：林大輝中學網站

優才（楊殷有娣）書院

申請日期：11月17日截止

申請方法：網上申請

入學簡介會：10月19日

面試日期：第一輪—11月30日至12月1日；第二輪—12月14日

2023/24年度中一學費：$39,600

申請表：按此連結

申請詳情：優才（楊殷有娣）書院網站

香港神託會培基書院

申請日期：10月21日至12月11日

申請方法：有待公佈

入學簡介日：11年23月及24日

面試日期：2025年1月

2023/24年度中一學費：$27,440

申請表：按此連結

申請詳情：香港神託會培基書院網站

保良局羅氏基金中學

申請日期：9月24日至12月2日

申請方法：親自遞交、郵寄或傳真

面試日期：第一輪—2025年1月4日或5日；第二輪—2024年3月1日

2023/24年度中一學費：$19,800

申請表：按此連結

申請詳情：保良局羅氏基金中學網站

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校長專訪丨優才登全球最強IB學校第12位　校長重品德培育未來領袖：不以成績掛帥

直資中學︱保良局羅氏基金中學培養科學人才 校長：中學研究是為興趣

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