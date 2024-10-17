直資中學報名2025｜2025/26學年中一入學必睇 21間熱門直資中學報名時間表＋學費一覽
撰文： 沈佩珊
發布時間： 2024/10/17 18:13
最後更新： 2 小時前
【直資中學報名2025/中一申請/升中面試】本港多間直資中學近日陸續接受中一報名，當中不乏在公開考試成績優異的傳統名校，吸引家長為子女報讀。直資中學有相對高的自主權，可自訂課程，不參與教育局的中一派位，因此可自訂中一收生的程序及申請日期。
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直資中學報名2025｜21間熱門直資中學
TOPick根據學校網頁資料，整理了21間熱門直資中學的中一報名日期、面試日期及申請方法等，供家長參考。家長可以留意心儀學校的報名資料及學費詳情，以免曾失入讀機會。
本港中學分為4類，包括資助、官立、直資和私立，官立及資助中學不收學費，直資和私立則會收學費。而直資中學亦有分兩類，第一類與官立及資助中學一樣，跟隨教育局的「中學學位分配辦法」收生，即學生可於每年1月申請「自行分配學位」，4月申請「統一派位」，派位結果於7月公布。
不過，大部分直資中學都自訂中一收生的程序及申請日期，這些非參加派位的直資中學，多數在每年9月至12月接受下學年的中一入學申請。以下為21間熱門直資中學的中一報名日期、面試日期及學費資料。
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直資中學報名2025｜港島
|學校名稱
|2025/26年度中一收生詳情
|聖士提反書院
申請日期：10月5日至11月29日
申請方法：網上申請、親自遞交或郵寄
面試日期：2025年1月11日或18日
2024/25年度中一學費：$74,550（下學年或會有所調整）
申請表：按此連結
申請詳情：聖士提反書院網站
|聖保羅男女中學
申請日期：10月28日至11月15日
申請方法：網上申請
入學簡介會：11月2日
面試日期：2025年3月9日及22日
2024/25年度中一學費：$79,700
申請表：有待公佈
申請詳情：聖保羅男女中學網站
|聖保羅書院
申請日期：11月9日至12月2日
申請方法：網上申請
入學簡介會：11月9日
面試日期：2025年2月22日
2025/26年度中一學費：$44,000
申請表：按此連結
申請詳情：聖保羅書院網站
|港大同學會書院
申請日期：11月14日至12月12日
申請方法：網上申請
收生簡介會：12月7日
面試日期：2025年1月4日
2024/25年度中一學費：$44,000
申請表：按此連結
申請詳情：港大同學會書院網站
|聖保祿學校
申請日期：10月19日起
申請方法：有待公佈
資訊日暨STEM展示會：10月19日
面試日期：12月11日
2023/24年度中一學費：$30,000
申請表：有待公佈
申請詳情：聖保祿學校網站
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直資中學報名2025｜九龍
|學校名稱
|2025/26年度中一收生詳情
|拔萃男書院
申請日期：10月14日至11月15日
申請方法：親自遞交或郵寄
面試日期：個別通知
2023/24年度中一學費：$59,860
申請表：按此連結
申請詳情：拔萃男書院網站
|聖瑪加利男女英文中小學
申請日期：即日至12月30日
申請方法：親自遞交
面試日期：個別通知
2023/24年度中一學費：$46,770
申請表：有待公佈
申請詳情：聖瑪加利男女英文中小學網站
|基督教崇真中學
申請日期：11月1日至2025年1月10日
申請方法：網上申請
資訊日：10月27日
面試日期：2025年1月25日、2月8日及2月15日
2024/25年度中一學費：$41,500
申請表：按此連結
申請詳情：基督教崇真中學網站
|拔萃女書院
申請日期：9月23日至10月2日（已截止）
面試日期：11月30日
2025/26年度中一學費：$40,000
申請詳情：拔萃女書院網站
|協恩中學
申請日期：10月12日至10月24日
申請方法：網上填表後親自遞交（10月26日前）
面試日期：第一輪—11月16日；第二輪—2024年12月至2025年3月
2024/25年度中一學費：$41,350
申請表：按此連結
申請詳情：協恩中學網站
|德望學校
申請日期：10月7日至11月15日
申請方法：網上填表後親自遞交（10月15日前）
面試日期：第一輪—2025年1月11日；第二輪—2025年1月22日至2月28日
2024/25年度中一學費：$36,750
申請表：按此連結
申請詳情：德望學校網站
|保良局顏寶鈴書院
申請日期：11月18日至12月24日
申請方法：網上申請
開放日暨中一入學講座：11月23日
面試日期：尚未公布
2023/24年度中一學費：$35,200
申請表：尚未提供
申請詳情：保良局顏寶鈴書院網站
|滙基書院（東九龍）
申請日期：2024年10月2日至2025年1月6日
申請方法：網上申請
中一簡介會：11月23日及12月14日
面試日期：2025年1月25日或2月22日
2024/25年度中一學費：$29,800
申請表：按此連結
申請詳情：滙基書院（東九龍）網站
|基督教中國佈道會聖道迦南書院
申請日期：10月7日起
申請方法：網上申請
升中資訊日：11月23日
面試日期：第一場—11月16日；第二場—12月14日；第二場—2025年1月11日
2023/24年度中一學費：$24,600
申請表：按此連結
申請詳情：基督教中國佈道會聖道迦南書院網站
|英華書院
申請日期：11月16日至11月30日
申請方法：網上申請
入學簡介會：11月16日
面試日期：2025年1月18日
2024/25年度中一學費：$25,300
申請表：按此連結
申請詳情：英華書院網站
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升中面試︱德望學校中一設親子面試 校長親述兩大忌：家長別搶答
直資中學報名2025｜新界
|學校名稱
|2025/26年度中一收生詳情
|啓思中學
申請日期：第一階段—9月16日至11月30日；第二階段—2025年2月10日至4月30日
申請方法：網上申請
開放日：11月16日
面試日期：個別通知
2024/25年度中一學費：$93,450
申請表：按此連結
申請詳情：啟思中學網站
|基督教香港信義會宏信書院
申請日期：9月23日至11月15日
申請方法：網上申請
收生講座：
面試日期：有待公佈
2024/25年度中一學費：$82,470
申請表：按此連結
申請詳情：基督教香港信義會宏信書院網站
|林大輝中學
申請日期：有待公佈
申請方法：網上填表後親自遞交
面試日期：有待公佈
2023/24年度中一學費：$42,660
申請表：按此連結
申請詳情：林大輝中學網站
|優才（楊殷有娣）書院
申請日期：11月17日截止
申請方法：網上申請
入學簡介會：10月19日
面試日期：第一輪—11月30日至12月1日；第二輪—12月14日
2023/24年度中一學費：$39,600
申請表：按此連結
申請詳情：優才（楊殷有娣）書院網站
|香港神託會培基書院
申請日期：10月21日至12月11日
申請方法：有待公佈
入學簡介日：11年23月及24日
面試日期：2025年1月
2023/24年度中一學費：$27,440
申請表：按此連結
申請詳情：香港神託會培基書院網站
|保良局羅氏基金中學
申請日期：9月24日至12月2日
申請方法：親自遞交、郵寄或傳真
面試日期：第一輪—2025年1月4日或5日；第二輪—2024年3月1日
2023/24年度中一學費：$19,800
申請表：按此連結
申請詳情：保良局羅氏基金中學網站
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