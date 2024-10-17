直資中學報名2025｜2025/26學年中一入學必睇　21間熱門直資中學報名時間表＋學費一覽

▲ 2024/25學年中一申請，21間熱門直資中學報名時間表及學費一覽。

【直資中學報名2025/中一申請/升中面試】本港多間直資中學近日陸續接受中一報名，當中不乏在公開考試成績優異的傳統名校，吸引家長為子女報讀。直資中學有相對高的自主權，可自訂課程，不參與教育局的中一派位，因此可自訂中一收生的程序及申請日期。

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直資中學報名2025｜21間熱門直資中學

TOPick根據學校網頁資料，整理了21間熱門直資中學的中一報名日期、面試日期及申請方法等，供家長參考。家長可以留意心儀學校的報名資料及學費詳情，以免曾失入讀機會。

本港中學分為4類，包括資助、官立、直資和私立，官立及資助中學不收學費，直資和私立則會收學費。而直資中學亦有分兩類，第一類與官立及資助中學一樣，跟隨教育局的「中學學位分配辦法」收生，即學生可於每年1月申請「自行分配學位」，4月申請「統一派位」，派位結果於7月公布。

不過，大部分直資中學都自訂中一收生的程序及申請日期，這些非參加派位的直資中學，多數在每年9月至12月接受下學年的中一入學申請。以下為21間熱門直資中學的中一報名日期、面試日期及學費資料。

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直資中學報名2025｜港島

學校名稱 2025/26年度中一收生詳情 聖士提反書院 申請日期：10月5日至11月29日 申請方法：網上申請、親自遞交或郵寄 面試日期：2025年1月11日或18日 2024/25年度中一學費：$74,550（下學年或會有所調整） 申請表：按此連結 申請詳情：聖士提反書院網站 聖保羅男女中學 申請日期：10月28日至11月15日 申請方法：網上申請 入學簡介會：11月2日 面試日期：2025年3月9日及22日 2024/25年度中一學費：$79,700 申請表：有待公佈 申請詳情：聖保羅男女中學網站 聖保羅書院 申請日期：11月9日至12月2日 申請方法：網上申請 入學簡介會：11月9日 面試日期：2025年2月22日 2025/26年度中一學費：$44,000 申請表：按此連結 申請詳情：聖保羅書院網站 港大同學會書院 申請日期：11月14日至12月12日 申請方法：網上申請 收生簡介會：12月7日 面試日期：2025年1月4日 2024/25年度中一學費：$44,000 申請表：按此連結 申請詳情：港大同學會書院網站 聖保祿學校 申請日期：10月19日起 申請方法：有待公佈 資訊日暨STEM展示會：10月19日 面試日期：12月11日 2023/24年度中一學費：$30,000 申請表：有待公佈 申請詳情：聖保祿學校網站

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