救救毛孩丨外傭姐姐疑帶狗散步蛇王　毛孩被「罰企」網民反認為狗主未盡責

▲ 外傭姐姐疑帶狗散步時趁機蛇王。

毛孩外出變罰企？有網民在Facebook群組「聘請工人姐姐關注組」上傳一張相，從照片可見在行人隧道內，有6隻狗分別戴狗繩，被綁在隧道內的欄杆上。

在毛孩旁邊，有3位外傭姐姐疑蹲在地上圍起來聊天，網民懷疑她們為僱主帶毛孩外出散步之便，趁機會圍在一起聊天。樓主上載照片並寫道此照片其實是在另一群組看到，稱：「位置九龍城。替狗狗可憐。散步變罰企。」

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▲ 有網民拍到3位外傭姐姐疑帶狗散步，可是毛孩卻被綁在欄杆。

網民指狗未盡責

網民對此紛紛留言表達意見，有人表示：「希望啲僱主睇到晒」，亦有些網民稱不時有見類似情況。另有人提議應該裝airtag之類，那麼便可以知道外傭姐姐帶毛孩去何處。

同時有網民關心毛孩安全，作出溫馨提示指：「我真心想講，其實如果是但2隻狗打起交上嚟，嗰堆狗就會全部一齊打，到時候真係大獲（鑊），工人姐姐個僱主希望睇到發生咩事，叫妳家姐姐唔好再咁樣將狗綁埋一齊。〞

不過更多網民反覺得狗主也有問題，認為帶毛孩散步是狗主責任不應假手於人，分別指：「放狗唔係應該同狗狗嘅其中一個互動嚟㗎咩」、「啲狗主真係X街，冇時間照顧就唔好養啦」、「狗主，連放狗散步都無時間，就咪X養喇 。」、「其實根本就唔應該俾工人去放狗，走甩咗隻狗或者自己隻狗咬到人或者咬到其他狗咁點算？工人嚟見工知道僱主有狗一定會問需唔需要帶狗狗去散步，佢哋心諗梗係想去散步啦，可以偷懶唔使做嘢 。」

但也有網民認為每個家庭的背景不同，不可由此認為狗主安排外傭姐姐幫忙放狗便是沒有責任心。

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