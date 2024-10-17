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僱傭問題｜2歲童水杯現彩色粉末起疑　媽媽揭印傭偷餵類固醇1年增食慾

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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媽媽見2歲童水杯現彩色粉末起疑，揭印傭偷餵類固醇1年增食慾。

【工人姐姐/印傭/類固醇】每位家長都希望孩子健康成長，期待他們在均衡飲食的情況下成長。近日印尼泗水一名女傭卻因私自給僱主的2歲小孩服用類固醇，遭警方逮捕。質問之下，女傭辯稱只是想讓僱主小孩「肥肥白白」才會使用藥物增加孩子食慾。

工人姐姐｜印傭無醫學背景 餵少主類固醇1年 

綜合外媒報道，孩子的媽媽近期留意到小孩的水杯中經常出現彩色粉末，讓她感到可疑，便稍稍聯絡醫療專家，結果發現這些粉末是類固醇和增肥藥，且都是專為成人配方的藥物，不適合兒童服用，氣得她立刻報警將女傭拘捕。

僱主在社交媒體上表示，女傭疑向女童餵藥長達1年，最初仍不肯認錯，後來向警方坦承自己沒有醫學背景，只會在孩子拒絕吃飯時餵食藥物，一天最多餵一次。她強調自己並無惡意，「只是希望小孩保持肥肥白白的體型」。目前警方正深入調查事件。

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工人姐姐｜香港購買類固醇需經醫生處方  

據本港衛生署資料顯示，皮質類固醇主要適用於減輕炎症、抑制免疫系統及替代療法三項用途。在香港皮質類固醇須經醫生處方配發下才可出售，而藥物亦必須在醫護人員的監督下服用。皮質類固醇有不同的劑型，包括口服劑（如:藥片、膠囊和藥水） 、外用劑（如：眼/耳藥水、噴鼻劑、吸入劑和膏劑），和注射劑（如：用於肌肉和關節內的注射劑）。

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工人姐姐｜類固醇副作用 長期服用可出現庫興氏綜合症

皮質類固醇的副作用及其嚴重程度取決於劑量、藥物種類和療程的長短。一般情況下，低劑量吸入性或外用皮質類固醇的副作用，較口服或注射性皮質類固醇為低。長期或不適當使用皮質類固醇會增加不良反應的風險。

短期內使用可能會出現的副作用如下：

  • 水腫，導致下肢腫脹
  • 情緒波動或情緒出現變化
  • 食慾增加導致體重增加，尤其是脂肪易堆積於腹部，臉部和後頸

長期服用則有機會出現庫興氏綜合症的症狀，包括臉上積聚脂肪（滿月臉）、身體出現擴張紋和痤瘡，以及以下副作用：

  • 白內障
  • 青光眼 - 因眼球內積聚過多液體而引致眼內壓過高的眼疾
  • 高血糖，因而可能觸發或加重糖尿病
  • 高血壓
  • 增加感染的風險
  • 鈣質從骨骼中流失，從而導致骨質疏鬆症和骨折
  • 月經失調
  • 抑制身體腎上腺激素的分泌
  • 皮膚變薄，容易瘀傷和傷口癒合較慢

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