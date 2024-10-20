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西貢遊客｜内地客西貢食海鮮　遭索過千元加工費懷疑被呃

社會

發布時間： 21 分鐘前

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内地客西貢食海鮮，遭索過千元加工費懷疑被呃。（取自小紅書）

西貢是香港的「後花園」，除美麗的自然風景，不少遊客也會前往品嘗海鮮滋味。

近日，有網民在小紅書發帖，稱早前趁國慶假期來港旅遊，一行四人前往西貢的海鮮餐廳食海鮮，點了海鮮及其他菜式共9道菜式，最終買單超2500元。他請教網民該飯店收費「是正常消費還是坑？」，網民了解賬單細項後，表示「那真的還好」。

【網絡熱話】西貢食海鮮埋單$21574　內地遊客：見到張單唔舒服！

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西貢遊客｜遊客請教：是正常消費還是坑？

根據該遊客上傳的賬單可見，當日點了蒸水蛋、燒鵝、炒飯、蒸扇貝、炒蟶、炒花甲、避風塘尿蝦、豆腐及菜心。他稱「海鮮1000元，另收加工費1000多元」，不少網民表示加工費未免過高。

有網民向遊客詢問賬單細項，「$1080是海鮮的費用，所以$2452減$1080這$1372是包括炒飯、菜心、蒸蛋、燒鵝、豆腐，以及海鮮加工費（各式蒸炒炸）嗎？」，得到該遊客肯定的答案后，網民紛紛表示「算正常偏貴一些」、「那真的還好了，你海鮮以外的東西加起來都$700多了」。

西貢遊客｜網民：好食就抵！

有網民提醒道「遊客區海鮮店比居民區偏貴」、「去其他地方吃海鮮吧，香港什麼酒家也可以吃海鮮，不用去西貢、三聖、鯉魚門」；還有人表示，該店是「網紅加媒體推介」、「被國人吹漲了後，就貴得太過份了」、「蒸水蛋頂多15塊成本」。

不過，很多網民表示來旅遊「如果好食就抵！」。

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