星二代｜邱淑貞二女盛裝出席超跑發佈　20歲沈日教扮靚晒流利英文

▲ 邱淑貞愛女沈日拍片晒英文，表示自己出席法拉利新車發佈會。

【邱淑貞/沈月/沈日/沈嘉偉/星二代】邱淑貞與I.T創辦人沈嘉偉育有三名女兒沈月、沈日和沈晨，三位千金盡得其優良基因。當中20歲二女沈日鮮有露面，惟近日沈日不再低調，繼早前上載換裝片為爸爸的服裝品牌做生招牌後，日前她獲法拉利邀請出席新車公佈會。

沈日於IG上載短片兼寫道：「an insane experience! #ferrari ，outfit from @ithk」，盛裝打扮的沈日以一身火紅色吊帶裙示人，再配以紅色高跟鞋以及小手袋，長得亭亭玉立的她遺傳了媽咪的好身材，網民留言大讚靚女和夠火辣，連大劉女兒秀樺點讚兼留言：「my fashion icon」！

星二代︱邱淑貞20歲二女沈日瘋狂換裝為爸爸做生招牌 越大越靚不輸家姐沈月

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豪門千金︱何超欣沈月劉秀樺街頭打卡食雞蛋仔 豪門千金擁超強學歷才貌兼備

邱淑貞二女兒｜沈日曬流利英語

在影片中，沈日大晒流利英語，當中她說：「get ready with me to go to a Ferrari event，so this is the dress I'm going to a preview of Ferrari 's new supercar，the successor of the LaFerrari and I am so excited，and this is the dress on and I was thinking of pairing with these pointy 」

由於天氣有點凍，沈日外搭黑皮褸，她解釋：「strappy attico heels I decided to throw on this leather jacket ，um to kind of dress it down a bit and also cause it is a little cold outside」

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邱淑貞二女兒｜沈日愈大愈靚女

20歲的沈日長大後甩掉babyfat，下巴尖尖兼樣貌標緻，其顏值開始直逼家姐沈月。此外，姊妹倆同樣擁學歷高，於外國留學的沈日說得一口流俐英文，至於就讀加拿大英屬哥倫比亞大學的家姐沈月語言能力勁。

今年6月，沈月於上海行騷兼擔任主持一職，大騷流利英語和普通話外，她更懂得說韓文、日文、法文，十分厲害！

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