星二代｜邱淑貞二女盛裝出席超跑發佈會　20歲沈日教扮靚晒流利英文

▲ 邱淑貞愛女沈日拍片晒英文,表示自己出席法拉利新車發佈會。

【邱淑貞/沈月/沈日/星二代】邱淑貞跟沈嘉偉育有三名女兒沈月、沈日和沈晨,三位千金盡得其優良基因。當中20歲二女沈日鮮有露面,惟近日沈日不再低調,繼早前上載換裝片後,日前她獲法拉利邀請出席新車發佈會。

沈日於IG上載短片兼寫道:「an insane experience! #ferrari ,outfit from @ithk」,盛裝打扮的沈日以一身火紅色吊帶裙示人,再配以紅色高跟鞋以及小手袋,長得亭亭玉立的她遺傳了媽咪的好身材,網民留言大讚靚女和夠火辣,連大劉女兒秀樺點讚兼留言:「my fashion icon」!

邱淑貞二女兒|沈日曬流利英語

在影片中,沈日大晒流利英語,當中她說:「get ready with me to go to a Ferrari event,so this is the dress I'm going to a preview of Ferrari 's new supercar,the successor of the LaFerrari and I am so excited,and this is the dress on and I was thinking of pairing with these pointy 」

由於天氣有點凍,沈日外搭黑皮褸,她解釋:「strappy attico heels I decided to throw on this leather jacket ,um to kind of dress it down a bit and also cause it is a little cold outside」

邱淑貞二女兒|沈日愈大愈靚女

20歲的沈日長大後甩掉babyfat,下巴尖尖兼樣貌標緻,其顏值開始直逼家姐沈月。此外,姊妹倆同樣擁學歷高,於外國留學的沈日說得一口流俐英文,至於就讀加拿大英屬哥倫比亞大學的沈月充滿語言天份。

今年6月,沈月於上海行騷兼擔任司儀一職,席間大晒流利英語和普通話外,她更懂得說韓文、日文、法文,十分厲害!

