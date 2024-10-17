亞洲首例 ｜53歲男子突心肌梗塞裝人工心肺上飛機　打造「飛行ICU」回台續命

▲ 一名53歲台灣男子突然在內地心肌梗塞，由醫療專機打造「飛行ICU」回台續命。

【心肌梗塞／新增衰竭／人工心肺／醫療專機／飛行ICU/亞洲首例】一名在內地工作的53歲台灣商人早前突然心肌梗塞，在當地醫院進行緊急治療，但已經出現心臟衰竭的情況，甚至需要裝上人工心肺。商人的太太決定將其帶回台灣接受治療，不過四處詢問後只有一間醫院願意接手，最終由醫療專機打造出「飛行ICU」，連同人工心肺及其他維生儀器一同送回台灣續命，亦成為亞洲首例同時在醫療專機上使用人工心肺及主動脈內氣球泵的病例。

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綜合台媒報道，53歲的顏先生原本在內地江蘇工作，今年8月初出現頭痛、冒冷汗、食慾不振等症狀，但一開始自認為只是感冒。顏太太受訪時就憶述，當初與丈夫通話時發現其聲音虛弱，因放心不下而在幾天後前往內地陪對方求醫，不料一進醫院就出不了院。

顏太太透露，當地的醫生告知其丈夫罹患心肌梗塞，且已拖延一段時間，需要住院治療。然而幾天後顏先生的情況仍沒有好轉，甚至因為心肌受損嚴重、出現心臟衰竭的情況而需裝上主動脈內氣球泵（intra-aortic balloon pump，IABP）及人工心肺（ECMO）續命。她表示，聽到丈夫需要安裝人工心肺時一度以為對方的人生已走到最後，但無論如何都想把丈夫帶回台灣。

心肌梗塞｜亞洲首例醫療專機同時使用IABP和ECMO

由於顏先生病情嚴重，打聽多間醫院都不願意接手，之後他們學護理的女兒跑到振興醫院求助，所幸院長魏崢得知情況後願意收治，並馬上指派醫生進行視像會診。不過要帶著2部維生儀器回台亦是一大難題，台灣現有的醫療專機並沒有載運過同時安裝IABP及ECMO的患者，加上兩岸醫療儀器所使用的電壓及規格不同、機艙空間有限，也要克服高空飛行氣壓可能對患者缺氧的影響等問題，隨行醫生必須熟諳儀器的操作與血流動力的維持。

8月20日，顏先生登上飛特立航空醫療專機打造出的「飛行ICU」，並在梧棲童綜合醫院急診團隊的護送下成功抵達台北松山機場，下機後快速送至振興醫院，住進心臟加護病房。這次載送任務亦是亞洲醫療專機首次同時使用IABP和ECMO裝備的病例。

心肌梗塞｜冒險裝「心伴左心室輔助系統」保命

振興醫院院長魏崢指出，顏先生到院後接受心臟導管檢查，結果發現其心肌受損嚴重，心臟超聲波檢查更顯示心臟功能僅剩10%左右，屬於十分嚴重的心臟衰竭，需要進行心臟移植，否則會有生命危險。然而在等待移植的過程中，顏先生出現發燒，照X光亦發現其肺部變白，研判為感染，在這種狀況下，即使出現合適的心臟也無法進行移植。

有見及此，魏崢建議放手一搏，使用「心伴左心室輔助系統」（LVAS）；他坦言，在顏先生感染嚴重的情況下，這是一個冒險的決定，卻是當下唯一可以搶救生命的方法，因此家屬亦簽下手術同意書。所幸顏先生在裝上「心伴左心室輔助系統」後，隔天便成功坐起來，不再發燒之餘肺部感染情況亦明顯改善許多，最終順利出院。

他表示，典型的心肌梗塞前兆有3種，包括持續胸痛、胸悶及呼吸困難，發作時猶如胸口被石頭壓住，經常出現的疼痛部位在前胸部及胸口偏左側，甚至會延伸至左肩及上背部、頸部、左手臂內側等部位，有時亦會在下巴、胸骨與肚臍之間的區域感到疼痛。此外，心肌梗塞亦有可能表現為虛弱、發汗、暈眩、嘔吐、心跳不穩定或陷入昏迷等症狀，魏崢就提醒市民，一旦出現上述症狀，一定要立即求醫。

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心肌梗塞︱心肌梗塞或沒有任何徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄曾接受訪問時則表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧分到心臟。部分患者會出現胸痛、氣喘等症狀；但亦有患者可以完全沒有任何徵狀。

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心肌梗塞︱多吃4類食物預防心臟衰竭

為預防心臟衰竭，除了要限制水分、鹽分攝取外，日常飲食還可以多吃一些抗發炎、有益心血管的食物。台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任推薦4類食材，保護心臟：

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