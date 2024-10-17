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西田敏行逝世丨日本殿堂級演員西田敏行離世　遺體被發現時已冰冷終年76歲

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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日本殿堂級演員西田敏行離世，終年76歲。

日本資深演員西田敏行於家中逝世，享年76歲。據日媒報道，在今日（10月17日），西田敏行被發現臥在東京世田谷區的家中床上，身體冰冷，享年76歲。

據《NHK NEWS》報道，西田敏行在逝世前躺在床上，被發現時身體冰冷，初步相信他因病去世，詳細死因仍待警方進一步調查。

日版首代多啦A夢配音員大山羨代離世終年90歲　晚年患認知障礙症忘記曾聲演叮噹

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西田敏行逝世丨演技精湛敬業樂業

西田敏行在1947年生，在1967年首次演電視劇入行，演技精湛，曾兩度榮獲日本電影金像獎影帝。曾參演電影包括《敦煌》、《黑幫有個荷里活》、《搵鬼打官司》等，以及電視劇《八代將軍吉宗》、《民王》、《白色巨塔》、《Doctor X》等。

據悉，西田敏行在10月初還曾被報道健康狀況不佳，他自2016年因頸椎脫臼手術後，之後陸續出現膽囊炎等問題。雖然疾病纏身，他仍依依然積極參與演藝工作，鏡頭前始終保持專業，敬業精神令業界敬重。

在本月8日，他曾與女星米倉涼子、內田有紀等出席電影《劇場版Doctor X》的記者會，當時他以輪椅代步。

西田敏行早前出席《劇場版Doctor X》記者會。

今日下午，西田敏行死訊傳出後，日本藝能界中人及影迷紛紛在網上悼念，當中好拍檔米倉涼子的個人IG以限時動態發文寫道：「西田先生，聽到你突然去世的消息後我難過得無話可說....前日我才告訴你我會發布我們的合照，太難過，實在太難過，我還不敢相信。」

同時，西田敏行也是日本著名反戰和平人士，擁護和平憲法，對靖國神社持批判態度。此外他亦是一位對華友好人士。

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