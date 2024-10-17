西田敏行逝世丨日本綠葉王西田敏行離世　遺體被發現時已冰冷終年76歲

日本男星西田敏行於家中去世，享年76歲。據日媒報道，在今日（10月17日），西田敏行被發現臥在東京世田谷區的家中床上，身體冰冷，享年76歲。

據《NHK NEWS》報道，西田在逝世前躺在床上，被發現時身體冰冷，初步相信他因病去世，詳細死因仍待警方進一步調查。

日版首代多啦A夢配音員大山羨代離世終年90歲 晚年患認知障礙症忘記曾聲演叮噹

西田敏行逝世丨演技精湛敬業樂業

西田敏行在1947年生，在1967年首次演電視劇入行，演技精湛，曾兩度榮獲日本電影金像獎影帝。曾參演電影包括《敦煌》、《黑幫有個荷里活》、《搵鬼打官司》等，以及電視劇《八代將軍吉宗》、《民王》、《白色巨塔》、《Doctor X》等。

據悉，西田敏行在10月初還曾被報道健康狀況不佳，他自2016年因頸椎脫臼手術後，之後陸續出現膽囊炎等問題。雖然疾病纏身，他仍依依然積極參與演藝工作，鏡頭前始終保持專業，敬業精神令業界敬重。

在本月8日，他曾與女星米倉涼子、內田有紀等出席電影《劇場版Doctor X》的記者會，當時他以輪椅代步。

同時，西田敏行也是日本著名反戰和平人士，擁護和平憲法，對靖國神社持批判態度。此外他亦是一位對華友好人士。

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】