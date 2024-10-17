梁釗峰尼泊爾9天行體驗極端天氣　天災下有感而發：團結才有力量

▲ 尼泊爾之行後，釗鋒體會到團結便是力量。（梁樂欣攝）

位於南亞的尼泊爾，正面對極端天氣所帶來的影響，歌手梁釗峰早前飛往當地親身體驗及探訪居民。

釗峰早前隨樂施會遠赴尼泊爾，置身於極端天氣的環境下，他有感而發：「之前曾聽過極端天氣，不過真正來到後別有一番感覺。極端天氣真的很極端、很熱！旱季真的很辛苦、很難捱，很焗且沒有風，體感溫度令你不想說話，連風機吹都會覺得很辛苦。旱季有時亦會下很大雨，令人很難適應。」

他坦言很想遠離這個地方。「很想有冷氣、休息，但當地人就在這裏一直生活著。」

▲ 釗峰探訪尼泊爾小農

旱季經歷水災

此行他亦探訪了不同的家庭，了解當地人的需要，釗峰很開心能認識到這個國家更深入一面。「人們超出我預期般的純樸，實不相瞞，我之前都做過不少探訪，如內地山區或非洲，尼泊爾卻是有著一夥真正想去探訪的心而出發。因那裡非常純樸和簡單，人們當面對問題時，會有一套心理調控，因為他們有信仰。整個國家給我的感覺是很舒服、很純樸，面對問題時比較樂天。」

▲ 考察當年村內被洪水沖毀的地方

尼泊爾的氣候環境欠佳，釗峰得悉部分當地人的家園會被水災破壞。「從建築上看，水位要高過30、40米才會有這麼大力度，可以沖走整間屋。」他覺得很震撼：「原來洪水來到的時候是這麼不堪設想。水位本來很低，處於低窪地區，要去到一個很高的位才能沖走民居，可見水災很厲害。」

9天的尼泊爾之行，最高溫度約40度。釗峰指：「體感溫度過了發燒的溫度，過程中去一些有山的地方時，會有風，但部分一望無際的地方，在烈日當空下感到很辛苦，當地人很Tough，能繼續堅持耕種。」

不存貪念相互合作

縱然要應付各種沒法控制的天災，尼泊爾人仍然團結一致。「雖然天氣很極端，但他們仍然努力守住自己的家園，尋找各種方法去生存。他們會集合全村人的力量去維持那田地，如果有人自私，是做不到這件事。樂施會亦給予很多資源去做科研，幫他們維繫整個合作社。」

▲ 尼泊爾婦女每天要到河邊取水供全家人使用

釗鋒大讚當地人的無私付出：「當地人很需要我們的支持和幫助，但大家沒有很大的貪念，彼此會互助互愛。他們設立了一些合作社，也會有一些婦女團體，用她們的方法去幫助自己的社區。當在一個資源貧乏的地方時，很容易會有貪念，但他們能夠合作，明白要以大局為重。」

盼社會凝聚力量

今次他被尼泊爾人的樂天心態所感染，體會到面對逆境的心情。「面對困難時，我都要有樂天精神，先笑一笑，天跌下來都有解決的辦法。」他認為環境不能改變，但自己的心境則可以控制。「笑?先、樂觀?先，之後再想辦法。」

▲ 山區村民的無窮笑容，給釗鋒一陣溫暖。

感受過尼泊爾人人的齊心，他覺得香港人同樣能如此團結。未來釗峰有意舉行更多分享會。「我已準備好，起碼可以跟大家分享親身感受。其實自己都可以做更多，為別人和社區，可以舉辦認識會、吃餐飯，與住在附近的人一起見面，互相分享經驗，才可凝聚一股力量。」

尼泊爾之行以外，釗峰也有其他新嘗試，今年將會是他首次參加毅行者。「我參加了40K，雖然看似簡單，但也會盡力。毅行者的精髓是團隊精神，今次與3位朋友一起參加，並將我們的隊名命名為『食生菜』。『菜』指賽事，意思是當『食生菜』，我們4個人一條心去做一件事。」他明白團結方可有力量！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】