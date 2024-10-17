  • 29°C
香港時間：20241018日 (五) 18:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

梁釗峰尼泊爾9天行體驗極端天氣　天災下有感而發：團結才有力量

休閒消費

撰文： 梁樂欣

發布時間： 2024/10/17 13:06

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

尼泊爾之行後，釗鋒體會到團結便是力量。（梁樂欣攝）

位於南亞的尼泊爾，正面對極端天氣所帶來的影響，歌手梁釗峰早前飛往當地親身體驗及探訪居民。

釗峰早前隨樂施會遠赴尼泊爾，置身於極端天氣的環境下，他有感而發：「之前曾聽過極端天氣，不過真正來到後別有一番感覺。極端天氣真的很極端、很熱！旱季真的很辛苦、很難捱，很焗且沒有風，體感溫度令你不想說話，連風機吹都會覺得很辛苦。旱季有時亦會下很大雨，令人很難適應。」

他坦言很想遠離這個地方。「很想有冷氣、休息，但當地人就在這裏一直生活著。」

釗峰探訪尼泊爾小農

旱季經歷水災

此行他亦探訪了不同的家庭，了解當地人的需要，釗峰很開心能認識到這個國家更深入一面。「人們超出我預期般的純樸，實不相瞞，我之前都做過不少探訪，如內地山區或非洲，尼泊爾卻是有著一夥真正想去探訪的心而出發。因那裡非常純樸和簡單，人們當面對問題時，會有一套心理調控，因為他們有信仰。整個國家給我的感覺是很舒服、很純樸，面對問題時比較樂天。」

考察當年村內被洪水沖毀的地方

尼泊爾的氣候環境欠佳，釗峰得悉部分當地人的家園會被水災破壞。「從建築上看，水位要高過30、40米才會有這麼大力度，可以沖走整間屋。」他覺得很震撼：「原來洪水來到的時候是這麼不堪設想。水位本來很低，處於低窪地區，要去到一個很高的位才能沖走民居，可見水災很厲害。」

9天的尼泊爾之行，最高溫度約40度。釗峰指：「體感溫度過了發燒的溫度，過程中去一些有山的地方時，會有風，但部分一望無際的地方，在烈日當空下感到很辛苦，當地人很Tough，能繼續堅持耕種。」

不存貪念相互合作

縱然要應付各種沒法控制的天災，尼泊爾人仍然團結一致。「雖然天氣很極端，但他們仍然努力守住自己的家園，尋找各種方法去生存。他們會集合全村人的力量去維持那田地，如果有人自私，是做不到這件事。樂施會亦給予很多資源去做科研，幫他們維繫整個合作社。」

尼泊爾婦女每天要到河邊取水供全家人使用

釗鋒大讚當地人的無私付出：「當地人很需要我們的支持和幫助，但大家沒有很大的貪念，彼此會互助互愛。他們設立了一些合作社，也會有一些婦女團體，用她們的方法去幫助自己的社區。當在一個資源貧乏的地方時，很容易會有貪念，但他們能夠合作，明白要以大局為重。」

盼社會凝聚力量

今次他被尼泊爾人的樂天心態所感染，體會到面對逆境的心情。「面對困難時，我都要有樂天精神，先笑一笑，天跌下來都有解決的辦法。」他認為環境不能改變，但自己的心境則可以控制。「笑?先、樂觀?先，之後再想辦法。」

山區村民的無窮笑容，給釗鋒一陣溫暖。

感受過尼泊爾人人的齊心，他覺得香港人同樣能如此團結。未來釗峰有意舉行更多分享會。「我已準備好，起碼可以跟大家分享親身感受。其實自己都可以做更多，為別人和社區，可以舉辦認識會、吃餐飯，與住在附近的人一起見面，互相分享經驗，才可凝聚一股力量。」

尼泊爾之行以外，釗峰也有其他新嘗試，今年將會是他首次參加毅行者。「我參加了40K，雖然看似簡單，但也會盡力。毅行者的精髓是團隊精神，今次與3位朋友一起參加，並將我們的隊名命名為『食生菜』。『菜』指賽事，意思是當『食生菜』，我們4個人一條心去做一件事。」他明白團結方可有力量！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

再翅飛飛｜唐詩詠以行禪重建心靈健康　跟甄詠蓓學戲放下心理包袱
17:40 2024/10/11
再翅飛飛｜唐詩詠以行禪重建心靈健康　跟甄詠蓓學戲放下心理包袱
關注情緒病｜完美主義逼得自己太緊　躁鬱症患者：要看到自我價值
16:24 2024/10/15
關注情緒病｜完美主義逼得自己太緊　躁鬱症患者：要看到自我價值
強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史　悉心裁培兒子成音樂尖子
19:54 2024/10/15
強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史　悉心裁培兒子成音樂尖子

你可能感興趣

再翅飛飛｜唐詩詠以行禪重建心靈健康　跟甄詠蓓學戲放下心理包袱
17:40 2024/10/11
再翅飛飛｜唐詩詠以行禪重建心靈健康　跟甄詠蓓學戲放下心理包袱
關注情緒病｜完美主義逼得自己太緊　躁鬱症患者：要看到自我價值
16:24 2024/10/15
關注情緒病｜完美主義逼得自己太緊　躁鬱症患者：要看到自我價值
強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史　悉心裁培兒子成音樂尖子
19:54 2024/10/15
強人爸爸｜陳錦鴻為自閉兒停工揭育兒辛酸史　悉心裁培兒子成音樂尖子
正能量 梁釗峰 歌手 氣候暖化 尼泊爾

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 調整烈酒稅 + 簡樸房取締劏房【不斷更新】
消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
消委會米粉推介｜26款米粉測試含砒霜重金屬等致癌物推薦12款高評分米線/米粉最平$3.5
急症室最長等候時間（10月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月18日 時間12:05）
西田敏行逝世丨日本殿堂級演員西田敏行離世　遺體被發現時已冰冷終年76歲
西田敏行逝世丨日本殿堂級演員西田敏行離世　遺體被發現時已冰冷終年76歲
消委會咖啡測試｜7款5星咖啡產品UCC、M&S上榜　揭逾9成咖啡含致癌物除害劑1款踩界上限｜附10款無毒即溶咖啡
消委會咖啡測試｜7款5星咖啡產品UCC、M&S上榜　揭逾9成咖啡含致癌物除害劑1款踩界上限｜附10款無毒即溶咖啡