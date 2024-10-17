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黑白大廚｜星級評審安成宰M+開餐廳 坐擁西九海景午餐$680起

休閒消費

撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

白種元和安成宰兩位星級名廚，因《黑白大廚》再成為媒體焦點。

Netflix飲食真人騷《黑白大廚》雖已播畢，但掀起的飲食熱潮持續未完，可說是最有效的推廣韓國飲食節目。兩位星級評審白種元和安成宰的人生故事，早就廣泛報導，二人跟香港有不少緣份，白種元更是熱愛香港，連韓國其中一個連鎖店都以「Hong Kong」為名。

另一位星級評審安成宰（Sung Anh），在韓國亦甚具名氣，其「MOSU Seoul」是韓國唯一一間米芝蓮三星餐廳。

安成宰來港經營餐廳，跟員工們在天台合照。(IG)

2015年MOSU在美國三潘市開業即獲米芝蓮一星級別，兩年後他回到韓國開詻首間MOSU Seoul。當中招牌菜之一是Abalone Taco, ，是把韓國包飯升級改造，把西方精髓溶入韓式傳統料理。

MOSU Hong Kong由香港建築公司LAAB操刀設計。(官網)

MOSU Seoul近日因裝修而暫停營業，原來在香港都有安成宰主理的餐廳，便是位於西九M+博物館的Mosu Hong Kong，他更擔任了行政總廚，在其IG都有不少於香港工作的照片。

(官網圖)

Mosu Hong Kong除了招牌米芝蓮美饌，室內設計則由香港建築公司LAAB操刀，整體運用自然原始的材料，呼應著簡單、獨特和以食材為導向的精緻用餐體驗。餐廳座落於 M+ 屋頂花園，可以盡覽天際景色和維港海景，進食時的視覺享受絕佳。午餐時段提供四道菜選擇，每位$680起。

MOSU Hong Kong

地址：博物館道38號西九文化區M+大樓3樓

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