校園直擊｜沙田新城市廣場辦Panda繪畫比賽　逾200幼稚園小學生創作本土特色熊貓

▲ 沙田新城市廣場近日與海洋公園合辦「慈善Panda『童』繪樂比賽」，邀請逾200位沙田區學生以「香港本土特色創意」為主題，即場繪製獨一無二的熊貓。

中央早前贈送香港一對大熊貓「安安」及「可可」順利來港定居，而本港首對熊貓龍鳳胎BB亦誕生，形成一股熊貓熱。沙田新城市廣場近日與海洋公園合辦「慈善Panda『童』繪樂比賽」，邀請逾200位沙田區學生以「香港本土特色創意」為主題，即場繪製獨一無二的熊貓。

最新影片推介

新城市廣場與海洋公園舉辦的「慈善Panda『童』繪樂比賽」，邀請了香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、培僑國際幼稚園暨幼兒園、培僑國際幼稚園暨幼兒園（碧濤花園）逾200名學生及家長，於商場即場參與以「香港本土特色創意」為主題的繪畫比賽，每隻熊貓作品突破固有的黑白兩色外，更融合香港特色元素，充分表現出學生的創意，其中最曯目的作品包括經典的豬仔錢罌、維港景色、充滿香港特色的小食蛋撻魚蛋及富豪雪糕車等。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

一眾幼、小學生於兩日活動中合共繪畫150隻熊貓作品，部份作品更於即日起分階段於新城市廣場1期3樓Chill Park內率先展出。待比賽結束，更會選出首10名優異作品於海洋公園內展出。

公眾人士亦參與其中，由10月19日至11月17日期間，逢星期六，日及公眾假期，商場將於1期3樓Chill Park及UB Play Park舉辦慈善熊貓繪樂比賽，參加者只要捐款50港元予海洋公園，即可獲得一隻白色熊貓模具，並可即場發揮創意，設計獨一無二的「香港本土特色創意」主題熊貓，參加者更有機會獲得贏取海洋公園門票及商務書券等豐富獎品。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

此外，商場同步推出慈善Chill可愛熊貓氣球換領，只需捐款50港元予海洋公園，讚好及關注「新城市廣場」小紅書官方帳號及「港寶胖噠」，並分享Chill Park熊貓裝置相片至小紅書配上「#沙田胖噠」活動標籤，即可於專櫃換領可愛熊貓氣球1個。

慈善Panda「童」繪樂比賽

日期：10月19日至11月17日

時間：下午1時30分至下午6時30分

地點：新城市廣場1期3樓Chill Park及UB Play Park

換領方法：顧客只需於場內捐款HK$50予海洋公園，即可獲得一隻白色熊貓模具，即場參加慈善Panda「童」繪樂比賽。

▲ 沙田新城市廣場近日與海洋公園合辦「慈善Panda『童』繪樂比賽」，邀請逾200位沙田區學生以「香港本土特色創意」為主題，即場繪製獨一無二的熊貓。（有關商場提供）

慈善Panda「童」繪樂作品展

日期：即日至10月31日

時間：早上7時至晚上10時

地點：新城市廣場1期3樓Chill Park

Chill可愛熊貓氣球換領

日期：10月17日至11月21日

時間：上午10時至下午10時

地點：新城市廣場3期2樓The Point專櫃

換領方法：讚好及關注「新城市廣場」小紅書官方帳號及「港寶胖噠」，於Chill Park與熊貓裝置打卡合照，將相片分享至小紅書及標籤 「沙田胖噠」，並捐款HK$50予香港海洋公園，即可換領可愛熊貓氣球1個！

沙田新城市廣場「Chill Park」「Panda Me聯『萌』企劃」

開放日期：即日至10月31日

開放時間：早上7時至晚上10時

地點：新城市廣場1期3樓平台 (近Casetify)

費用：免費

沙田新城市廣場「Chill 級熊貓應援團」

開放日期：即日至10月31日

開放時間：早上10時至晚上10時

地點：新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場樓梯位

費用：免費

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】