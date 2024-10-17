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惠康優惠｜惠康一連7日過百款貨品低至半價　食品/飲品/生活百貨$11起+派$1000優惠券

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 剛剛

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

惠康一連7日過百款貨品低至半價，食品/飲品/生活百貨$11起，更大派$1000優惠券！

【靚媽精明眼/惠康/Market Place網店/雙11/惠康優惠】惠康/MarketPlace網店雙11優惠於明日（18日）搶先開鑼，打響頭炮全民大派$1,000優惠，人人有份。過百款人氣貨品低至半價，每周更新不同貨品。於惠康/MarketPlace網店買滿$600更即減$50及免費送貨，抵上加抵！

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優惠1：大派$1,000優惠 人人有份

於10月18日至11月14日，惠康/Market Place網店大派$1,000電子優惠券，只需下載惠康/MarketPlaceAPP登入會員帳戶，即可於活動網頁領取優惠券，買滿指定金額即可使用，全民受惠人人有份！此外，於惠康/MarketPlaceAPP綁定yuu會員帳戶以恒生enJoy卡結賬更可獲取3倍yuu積分！

惠康一連7日過百款貨品低至半價，食品/飲品/生活百貨$11起，更大派$1000優惠券！（有關機構提供）

優惠２：買滿$600即減$50

於10月18日至10月31日，於惠康/Market Place網店消費滿$600，即減$50，更享免費送貨服務，一按下單後，貨品即極速送上門！

優惠3：過百款貨品低至半價 精選貨品$111/3件或$111/4件自由配搭

惠康/Market Place網店精選了過百款人氣貨品，低至半價，包括零食、飲品、個人護理及家庭用品等，以限時超值價$11、$111、89折（=慳11%）發售。一系列精選貨品以$111/3件或$111/4件超抵價發售，可自由選擇配搭mix & match，每星期更會推出不同優惠，以超驚喜價入手筍貨！

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（優惠期：2024年10月18日至24日）

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$111熱賣貨品

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