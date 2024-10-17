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助眠產品2024推介｜營養師推薦6大營養品改善失眠褪黑激素/色胺酸/鋅上榜　醫生教1招助眠入睡

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

營養師推薦6大營養品改善失眠。

【失眠／助眠產品／營養補充品／褪黑激素】都市人失眠成因眾多，有外國健康雜誌曾諮詢專業營養師，列出6項可有助睡眠的營養補充品，當中包括常見的褪黑激素、色胺酸、鋅、多酚等，以調整壓力及睡眠品質，改善失眠。

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Sick問識答｜40歲女經期絮亂誤當更年期竟揭患癌 中醫拆解季經成因+2大調經茶飲

助眠產品2024｜失眠恐誘多種健康風險 攝取6大營養補充產品助改善

美國健康雜誌《Women’s Health》台灣版，過去曾採訪過當地多名專業營養師，其中程涵宇營養師曾指出，過去曾有研究發現，睡眠時間和品質不足，與癌症、心血管疾病、糖尿病和全因死亡率風險增加相關，失眠對健康可以造成極大影響。以下6大營養補充品，可以助改善失眠問題：

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助眠產品推介｜芝麻素

  • 進食最佳時間：可於任何時間攝取，
  • 功效：有效助眠、抗發炎及保護心血管。

助眠產品推介｜GABA（γ-氨基丁酸）

  • 進食最佳時間：空腹攝取最好
  • 功效：調節睡眠、維持心情穩定與保持專注力。

助眠產品推介｜色胺酸（tryptophan）

  • 進食最佳時間：睡前空腹時
  • 功效：褪黑激素與血清素的原料，功效為改善睡眠指數、維持代謝正常。

助眠產品推介｜褪黑激素

  • 進食最佳時間：睡前時間最佳
  • 功效：幫助調節生理時鐘、緩解壓力、增加免疫功能。

助眠產品推介｜鋅

  • 進食最佳時間：建議飯後攝取
  • 功效：幫助整體睡眠品質獲得改善、維持皮膚健康、維持代謝正常與幫助生育功能。

助眠產品推介｜多酚

  • 進食最佳時間：可於任何時間攝取
  • 功效：可以減少睡眠障礙，幫助整體睡眠品質與時間增加、減輕壓力與具有抗氧化功能。

助眠產品2024｜專家分享4個睡眠貼士

東京疲勞．睡眠診所院長梶本修身醫生曾在日本電視台TBS節目《差別在哪裡？》（この差って何ですか）探討有助入睡的方法，分享了4個睡眠貼士：

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助眠產品2024｜「478呼吸法」 調節呼吸助放鬆神經

對於改善睡眠質素，美國亞歷桑納大學醫學教授威爾（Andrew Weil）曾介紹一種「478呼吸法」，指透過調節呼吸令更多氧氣進入肺部，放鬆副交感神經，能有助減輕焦慮和憤怒反應、控制渴求，從而幫助入睡。威爾提醒最初進行「478呼吸法」時有機會頭暈，建議先坐下或躺下練習，以免跌倒。他又建議每天至少進行2次「478呼吸法」，以獲得最好的效果。

「478呼吸法」步驟如下：

  • 先盡量排走肺部空氣
  • 閉上嘴用鼻吸氣4秒
  • 吸氣後閉氣7秒
  • 用嘴呼氣，同時發出「呼」的聲音8秒，即完成一個呼吸循環
  • 共做4個呼吸循環，即完成一次「478呼吸法」

資料來源：Women’s Healthこの差って何ですか

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