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參觀雪糕廠｜本地雪糕廠推人氣親子參觀團　自製專屬雪糕+免費送18杯雪糕

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 47 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

本地雪糕廠推人氣親子參觀團，小朋友可以自製專屬雪糕，且免費送18杯雪糕。（KKady圖片）

【親子好去處/雪糕廠親子團/兒童職業體驗/MAKE Meanings】雪糕口味選擇多，不少小朋友都喜歡食，但有沒有想過自製雪糕？本土雪糕品牌MAKE Meanings推出參觀雪糕廠親子團，小朋友可以走入負30度的廠房，觀看雪糕製作過程，更可以親手製作專屬自己的新鮮雪糕。經KKday參加更可免費獲贈迷你雪糕杯！即睇詳情！

參觀雪糕廠參觀雪糕廠親子團 親手自製專屬雪糕

KKday與香港本土雪糕品牌 MAKE Meanings合辦推出參觀雪糕廠親子團，家長可與小朋友友換上保護衣，進入負30度的廠房，參觀整個雪糕製作生產的過程。場內會有專人介紹雪糕、雪條製作，再親手製作自己的雪糕及試食即做新鮮雪糕！

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參觀雪糕廠免費送18杯70ml迷你雪糕杯

另外，KKday更推出全港獨家優惠，參加雪糕廠親子團免費送18杯70ml 迷你雪糕杯，口味自選，當中有不少罕有口味，包括薑味、椰子味、芝麻味、豆腐味、曲奇味、D24榴連味、抹茶味、焙茶味、朱古力味、士多啤梨味、芒果味、雲呢拿味、青檸雪葩、Dwill開心果味、Dwill黑朱古力味意式雪糕，喜歡吃雪糕的小朋友必定要參加！

雪糕廠親子團活動流程：

  • 換上保護衣後進入廠房
  • 瀏覽雪糕生産過程
  • 負三十度溫感體驗
  • 介紹雪條製作
  • 問答小環節
  • 自製軟雪糕
  • 試食即做新鮮雪糕

參觀雪榚廠親子團優惠詳情：
優惠預訂：2024年10月17日15:00至10月23日23:59
日期：

  • 2024年12月14、19、20、23、27、28、30日
  • 2025年1月2-4日

時間：11:00-12:30；14:00-15:30
地址：葵涌業成街1-4號東聯工業大廈18樓A室

【KKday 獨家84折優惠】
參觀雪榚廠親子團（1成人及1位3-12歲以上小童） 
價錢：$420/組，平均$210/位（原價：$498/組）
*包括參觀雪榚廠親子團及18杯雪糕（直送屋企樓下/自取）
*確認訂單後7個工作天由專人聯絡雪糕送貨/自取及選擇雪糕口味

【KKday網站預訂】

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