特殊教育｜SEN兒童忽然大吵大鬧怎麼辦？　特殊導師3招拆解情緒炸彈 【附10條問題自測社交障礙】

▲ SEN兒童忽然大吵大鬧怎麼辦？ 特殊導師3招拆解情緒炸彈。

【特殊教育/SEN/自閉症譜系/社交障礙】不少家長對特殊兒童溝通感到無從入手，協康會特殊幼兒導師蘇鎧盈指，孩子情緒失控，往往是他們無法用言語表達自己。以下蘇老師分享情緒急救法，助家長訓練仔女控制情緒。

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SEN特殊教育｜及早介入以免錯失「黃金治療期」

研究指出，6歲前是特殊教育需要（SEN）兒童的「黃金治療期」，若家長可以及早發現接受康復訓練，可讓他們往後的成長更順利。惟本港的特殊學習需求持續增加，使輪候政府資助之專業評估時間延長至12個月以上，令許多基層學童因此錯失「黃金治療期」。協康會特別開辦「親‧子‧遊」PACT®社交溝通親子訓練課程，及早識別有特殊學習需要的學童如自閉症兒童，作出評估及度身訂造一對一治療方案，務求把握「黃金治療期」。

坊間特殊訓練課程一般主要由導師訓練學生為主；此次推出的「親‧子‧遊」PACT®社交溝通親子訓練課程，對象約2至10歲有社交溝通困難，包括患有自閉症譜系障礙的兒童及其家長/照顧者而設，透過與導師互動，改變家長與孩子相處時的行為。

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▲ 小朋友出現情緒失控、大吵大鬧，有時一秒崩潰，令家長束手無策。（iStock圖片）

SEN特殊教育｜透過親子訓練應用於日常生活中

課程以訓練主動溝通意願及能力為目標，完整訓練為9至12堂，是一個比較短期且有效的實証為本課程，課堂上導師會安排10至15分檢視，其後給予10至20分鐘遊戲時間，即場觀察及錄影親子互動，並透過檢討環節，與家長回顧影片及作出回饋，讓家長能逐步將技巧應用於日常生活中。

課程以實證為本，夥拍香港理工大學的本地研究證實，在完成至少9節訓練後，孩子的社交溝通發展便有顯著提升。毎節課堂費用由$50至$1,920，有需要的家庭可申請資助，配額將由計劃經理批核及分配。

SEN特殊教育｜自閉症家長回饋

參加者黎先生兒子有自閉症譜系障礙，他形容兒子平日都是獨自玩耍，即使爸爸主動走近或交談都不被理睬，因而往往感到很氣餒。他指報讀課程後，學會很多與兒子相處技巧，能夠慢慢走進兒子的世界。

明白到親子關係是要相輔相成，而導師的指導和肯定令他更有信心完成整個訓練，很開心能夠慢慢走進兒子的世界。黎先生鼓勵社交溝通問題的家長報讀課程，不應只追求小朋友進步，家長也要共同實行才能有相輔相成之效。

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SEN特殊教育｜特殊導師分享情緒急救法

在特殊教育領域，協康會特殊幼兒教師暨 PACT®️認可導師蘇鎧盈已擔任特殊幼兒導師7年。她分享了3招家長在面對特殊需要兒童（SEN）時，如何以耐心和關懷來幫助孩子管理情緒。

先同理孩子後處理情緒，並給予選擇的空間

孩子情緒失控，往往是因為他們無法用言語表達自己，而大人角度對於發脾氣行為是不對。首先家長要讓孩子感受到理解，然後告訴他們：「我理解你現在感到不安。」家長應避免對孩子的行為作出指責，應該用平靜語氣分析行為，例如對於躺在地上的孩子，可以選擇告訴他：「躺在地上不安全，你可以選擇躺在沙發上，或者讓媽媽扶你起來。」

蘇導師強調，家長不應以威脅方式來控制孩子行為，例如「我數三聲，三、二、一」或「你再不站起來，我就……」。相反，應該給予孩子選擇空間，例如：「如果你不想起來，那麼媽媽會幫你起來。」讓他們感受到被尊重。通常有情緒的小朋友未必能做出選擇，可以轉換模式：「如果你沒有回應我，那就是選擇了讓媽媽扶你起來。」這樣表達方式讓孩子明白他們擁有選擇的權利。

視覺提示與具體說明

小朋友互動時，少不免會有爭玩具情況。如玩前先跟孩子約法三章，訂好遊戲規則，清楚告訴分享玩具時間和安排；家長亦可以設定一個視覺提示，例如用計時器調整五分鐘的輪候時間，具體明確提示可幫助孩子理解等待的時間。這樣不僅讓孩子明白何時能夠玩到玩具，還能培養耐性和社交能力。

情緒轉移的方式

蘇導師建議，家長可以告訴孩子，當他們感到生氣時，可以用玩具來發洩情緒，而不是對人施加暴力。家長需要讓他們明白，手的功能不是用來打人，例如：「你的手可以用來玩玩具，也可以用來吃東西。」如出現不當行為時，家長應明確告訴他們為何這樣做是不對。

情緒的表達和發洩是非常重要，當孩子感到生氣或沮喪時，尤其高敏感孩子，家長可以引導他們例如：「如果你很生氣，可以打玩具，但不要打人。」家長還可以提供其他發洩情緒的方式，如拍打枕頭或拍手，不僅讓孩子在情緒激烈時有安全的出口，還能避免對他人的傷害。

蘇導師表示，如果父母在情緒管理上表現不一致，孩子將難以理解何為正確的行為。家長需要自我反省，看看是否也在使用暴力或不當的方式來處理情緒，甚至選擇體罰方式來教導，而同時又告訴孩子「你不能打人」，這樣的矛盾會讓孩子感到困惑，他們可能會觀察到，家長在生氣時也會用不當方式發洩情緒，這會讓孩子質疑為何他們應該遵循不同的規則。

SEN特殊教育｜10條問題測試社交障礙

此觀察表適用於育有約 2 歲至 6 歲（認知能力大概為一歲）有社交溝通困難（包括患有自閉症譜系）兒童的家長或照顧者。此觀察表只作一般參考用途，並不可視作專業評測工具，亦不可當作求學或申請進一步支援服務之用途。若公眾懷疑孩子有自閉症譜系障礙或其他社交溝通發展障礙，請帶孩子到專業機構進行評估。

請根據你和孩子最近兩個月的互動，回答以下問題： 是 否 1. 孩子享受和我一起玩耍。 2. 孩子會主動要求和我一起玩。 3. 孩子能專注地和我一起玩超過十分鐘。 4. 孩子能理解我大部分的說話。 5. 孩子會以簡單的手勢或動作表示需要。 6. 孩子能自行說出物件的名稱。 7. 孩子能自行說出動作的名稱。 8. 孩子能以語言示意拒絕（如：No、唔要）。 9. 孩子能以語言描述/形容物件或動作。 10. 孩子能主動運用一些社交問候語（如：Hello、Byebye、唔該、多謝）。

10條問題測試社交障礙結果：

剔選 0-4 個「是」：

估計貴子女在社交溝通發展上有較大的需要。協康會鼓勵閣下了解並參與「親‧子‧遊」PACT®社交溝通 親子訓練課程，能有效地提升貴子女的社交互動成熟程度（social communication readiness），並為閣 下和子女帶來較大程度的幫助。

剔選 5-8 個「是」：

估計貴子女正逐漸建立社交互動的成熟程度（social communication readiness）；「親‧子‧遊」PACT® 社交溝通親子訓練課程能協助子女進一步建立社交溝通的基礎，並為閣下和子女帶來一定的幫助。

剔選 9-10 個「是」：

估計貴子女的社交互動成熟程度（social communication readiness）已有一定的基礎。如家長對子女的 社交溝通能力有任何關注，或想進一步了解「親‧子‧遊」PACT®社交溝通親子訓練課程或其他社交溝通 訓練，可向協康會或相關專業人士查詢。

註：觀察表格由協康會提供，以上結果只供參考，一切以訓練課程導師與家長溝通後的資料為準。

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