虛假學歷｜中大再揭非本地生學歷造假　「涉事學生付出金額驚人」

▲ 中大再揭非本地生學歷造假個案。

本港今年屢傳大學假學歷風波，當中中文大學於今年5月港大假學歷風波後，重新審視過去5年非本地生的入學申請，再發現一宗個案，該學生以虛假中學學歷及公開試成績入學，已交由警方跟進。

中大學生資助處處長王家徹今（17日）指，會就假學歷事件保持與教育局、教資會及警方聯繫，強調中大對有關行為零容忍，會謹慎把關。

▲ 中大學生資助處處長王家徹。（陳靜儀攝）

虛假學歷｜中大校方已作出對策

王家徹又指，今年堵截約10宗涉虛假入學申請，他透露，有黑中介冒充中大發出入學通知書，有申請人持假通知書到中大，才揭發事件。

他續稱，該中介聲稱能保證入讀中大，又指該學生付出的金額「驚人」。他形容假通知書「真嘅一樣」，校方已作出對策，內容不便公開，但強調會令通知書造假難度大大提升。

王家徹表示，理解外界關注假學歷問題，會盡一切努力把關，包括增加審核報讀申請的人手、要求申請人提供學歷正本，以及透過人工智能改進入學申請系統等。他提醒學生及家長，遇到坊間有中介聲稱能保證入讀中大要提高警覺，強調中大沒有與任何機構合作招生，籲有意報讀中大的學生應直接聯絡入學處。

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