媽媽心聲｜可嵐去Cafe遇緊張店員禁2歲仔坐低　3孩之母不滿涼薄行為憑3招教出乖仔

▲ 可嵐帶兩歲Henrik到咖啡店，卻遇上不快事！

【可嵐/細仔/咖啡店】歌手可嵐（Colleen）向來以家庭為重，日前帶同兩歲兒子光顧一間咖啡店，在等候期間，兒子見到類似椅子的物體，所以乖乖坐下等媽咪，豈料店內一名咖啡師異常緊張，立即跟他說不能坐，令可嵐大為不解！

Colleen育有三名子女，長子尤俊（Eugene）今年13歲，二仔Henrik 2歲，去年12月還誕下一名小公主。重視教育的她對店員制止兒子坐低，認為會令Henrik感到奇怪，因為他並沒有搗蛋，反而由入舖頭到離開舖頭，這15分鐘都表現乖巧，Colleen又順道分享教出乖仔的3大絕招！

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最差咖啡店體驗｜帶2歲仔光顧咖啡店遇緊張店員

Colleen於社交平台發文透露去了一間位於北角的咖啡店，她直指是最差的一次飲咖啡體驗：「今日帶兩歲細仔去幫架車充電，等候期間我去咗買杯咖啡，阿仔去到咖啡店好乖咁等我，見到有類似凳嘅物體阿仔好乖咁坐定定等，點知係我飲緊咖啡嘅期間，有個咖啡師叫我個仔唔好坐喺嗰度，話嗰張唔係比人坐嘅，驚佢會整爛佢，我吓左（咗）一下，佢就改口話驚整親我個仔……」

她表示細仔由入舖頭到離開都表現乖巧：「15分鐘一粒聲都無出過，一路乖乖跟住我。我奇怪點解啲人變得咁涼薄，做左（咗）咖啡師十多年，我一直認為咖啡文化一向都應該係好chill同relax嘅，攪到咁拘謹，唔岩我Style！不了！」

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最差咖啡店體驗｜兒子被店員制止坐下

事後Colleen接受TOPick訪問，自言不是首次帶小朋友光顧咖啡店：「因為自己也有開咖啡店，予人感覺都是舒適悠閒，我以前在西貢經營的咖啡店，有很多外國媽媽前來，甚至餵母乳，我們是歡迎的，今次覺得很突然，最不開心是，假如小朋友多手碰別人東西，當然不行，要勸阻，但我兒子很乖跟著我。」

之後Henrik見到一張類似椅子的木板，因為上幼稚園需要坐下等待，在家中飲食也要坐定定，所以很自然就坐在疑似椅子上等待媽咪，其中一名店員見到Henrik坐下，即緊張跟他說不能坐，因為會整爛，後來才改口說怕整親小朋友，Colleen表示：「他突然這樣說，對小朋友的認知有影響，有椅子應乖乖坐下，但現在會很混亂，先不說有沒有嚇壞我小朋友。」

Colleen又認為這是不歡迎小朋友的行為：「你可以在門外寫不招待不歡迎6歲以下小朋友，如果那張椅子真是擺設，可以告訴別人是擺設，因為真的分辨不到。」

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三孩之母可嵐｜憑3招教出有耐性乖仔

由於Henrik只得兩歲，但能夠耐心等待15分鐘，問Colleen如何教導幼兒耐性，她即分享3招。首先，她認為每個小朋友性格不一樣，有些比較好動，有些則較害羞，細仔就屬於觀察型，比較安靜，去到陌生地方會先細看環境，但如果遇到小朋友表現過份活躍，就要先了解原因，她說：「他去到陌生環境好開心的話，首先要平伏他，跟他講解這是什麼地方，慢慢解說，讓他們知道更多，這樣就可減低因好奇而產生的激動、開心和雀躍。」

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第二招就是將規矩變成一個習慣，她表示：「要練成一個習慣，無論在家中或學校，吃東西前要坐定定，定下這個規矩，他們習慣後，就容易管理。」最後Colleen覺得要多鼓勵和讚賞小朋友，如果他做得很好，就要稱讚。

在育兒方面，Colleen的確甚有心得，她曾獨力照顧患有自閉症譜系障礙的大仔Eugene，但知道Eugene英語能力突出，詞彙能力強，她就一直耐心教導，最近更在社交平台透露13歲大仔考全級第一：「為左（咗）湊細佬妹我已經好幾年都無去日本旅行啦，上年應承咗哥哥，如果哥哥考試全級頭三名就會同佢去日本旅行，結果哥哥真係考到全級第一。」非常厲害！

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