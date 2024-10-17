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母愛偉大︱張慧儀穿州過省賺醫藥費十多年　宣布返港定居用3個字教仔看出好家教

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 26 分鐘前

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張慧儀宣布返香港定居。

【張慧儀/先天性心臟病兒子/心臟病】育有一名患先天性心臟病兒子Hanson的張慧儀，日前攜同養子返港出席慈善活動，為了醫治養子的心臟病，張慧儀在內地穿州過省十多年工作，賺取百多萬的醫藥費。直到現在Hanson已經長大成人加上病情穩定，19歲的他修讀神學，張慧儀終於可結束飄泊的生活，返港定居。而日前兩母子受訪時，張慧儀叮囑對方跟人說話時「要望人」，盡顯好家教。

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現年53歲的張慧儀於2006年在內地領養患先天性心臟病的養子，並視他如己出，她為照顧兒子一度淡出演藝圈、婉拒富商追求，決心搬回馬來西亞生活，成為一名好媽媽。近年張慧儀返回內地工作，為了賺錢所以不斷搬家，居無定所，一直在內地不同省市居住。

不過現在Hanson已經長大成人，並修讀神學。張慧儀在活動中表示希望以自身經歷勉勵同路人，困難始終會過去，兒子轉眼長大了。張慧儀受訪時，Hanson都沒有插嘴，其後被主持問及有否看媽媽作品，及是否支持媽媽再拍攝影視作品，Hanson才出聲，不過因為太害羞關係，Hanson都不敢與主持有眼神接觸，在旁的媽媽即叮嚀：「要望人！」可見慧儀平時家教非常好。

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張慧儀領養心臟病兒全靠真心

張慧儀曾在節目分享自己領養Hanson的經歷，指自己當年探訪孤兒院時，聽到Hanson叫她做「媽媽」，決定收養他。當時她向院長提出想領養，但受幕前形象影響，故遭到反對。為表誠意，張慧儀隨後的日子用心照顧Hanson，為他煮飯、洗澡等，最終打動院長，讓她帶Hanson回家。

由於Hanson患有先天性心臟病，在成長的過程中，曾接受兩次大手術。醫生曾認為他活不過來，幸好Hanson生命力頑強，成功存活，不過手術後有後遺症，影響說話及平衡能力。他於2018年接受了高風險心臟大手術後，身體狀況持續向好方面發展，沒再出現缺氧的情況，生活及學習方面都非常穩定。

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張慧儀視Hanson為至寶，甚至曾為他「放棄愛情」，拒絕跟不接受養子的前男友繼續交往。談起對養子的期望，張慧儀表示「我不需要他有多大成就，看到他現在這樣就很滿足」。

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