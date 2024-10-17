李家超促議員自我革新　「在座是治港者、建設者，不是評論員」

▲ 特首李家超促自我革新。（梁偉榮攝）

施政報告重改革，各界過去一段時間頻促港府改革，特首李家超今日在立法會則反促立法會議員要自我革新，「在座各位是愛國愛港的治港者、建設者，不是評論員。」

李家超開場發言即再重複其改革理念。其後在回應議員提問時再提「齊改革同發展」，是希望每個人都要參與。立法會議員吳永嘉關注會否將工業旅遊納入特色旅遊，李家超反問︰「我想問吳議員一點，現在有任何障礙阻礙你去做這件事嗎？如果有任何規則需要政府配合的，政府一定會考慮，但不要等。」

他強調，改革要由自身開始，就在今日，點名讚生產力局「做得非常好」，但宣傳不足。

為甚麼這個工業旅遊，你就不開創呢？如果有任何地方，你發現政府有規條要拆牆鬆綁，立即通知我們，但不要等。一起做，幹起來，做起來，做實事，一項一項，就好像夏寶龍主任那樣，將愛國愛港的精神一項一項、實實在在地推出來。今天我們就要起動。

李家超：改革目的是為了提升治理

他總結發言時指出，改革是為了提升治理、提升結果，「只講顛覆，只求推倒重來，是忘記了改革的目的。」並再次強調，改革除了是特區政府的責任，亦是整個社會都必須一起參與推進的。

梁君彥讚議員答問會「有分寸」

今日答問會，立法會主席梁君彥則形容：議員均很有分寸地就施政報告所述的一系列改革，提出具建設性的建議或意見。

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