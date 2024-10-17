施政報告2024丨政府成立「籌備新醫學院工作組」　沈祖堯等任專家顧問

▲ 沈祖堯任「籌備新醫學院工作組」專家顧問。（資料圖片）

《施政報告》指政府支持本地大學籌建第三所醫學院。政府今（17日）宣布成立「籌備新醫學院工作組」，負責制定新醫學院的方向及準則，並擬於今年內邀請有意開設新醫學院的本地大學提交建議書，以從中選出合適的大學，落實籌備第三所醫學院。

「籌備新醫學院工作組」的聯席主席是教育局局長、醫務衞生局局長，除官方委員外，成員也包括6名專家顧問，分別為香港醫務委員會現任主席鄧惠瓊；香港醫學專科學院現任主席梁嘉傑；新加坡南洋理工大學李光前醫學院院長暨高級副校長、中大前校長沈祖堯；澳門科技大學醫學院副院長彭達；中華醫學會會長和北京協和醫院名譽院長趙玉沛；註冊會計師、大學教育資助委員會成員蔡永忠。

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施政報告2024丨工作組職權範圍

工作組的職權範圍包括，以支持本地醫療體系提供高質量的醫療服務和促進香港發展成為國際醫學培訓、研究和醫療創新樞紐為目標，制定設立新醫學院的方向和準則，以及評核本地大學提交的新醫學院建議書的標準；與有意成立新醫學院的本地大學溝通，邀請他們提交建議書並進行評估，處理包括但不限於資金安排、課程認證、教學醫院和研究的相關事宜，並就設立新醫學院及相關安排向行政長官會同行政會議提出建議；以及與獲選成立新醫學院的大學就實施計劃保持溝通，並與相關政府決策局或部門協商，就指定校舍和教學醫院的臨時和長遠安排提供便利。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，成立第三所醫學院是發展香港醫學教育的重要工程，可促進本地醫學教育和研究精益求精。期望新醫學院採取與現時兩所醫學院錯位發展的創新策略定位，包括在醫學課程、收生來源以至研究項目等，以帶動本地醫療教育和研究的多元化發展，吸引更多本地以至海內外的醫學人才擔任教研工作，配合香港發展成為國際醫療創新樞紐。他指，政府非常重視新醫學院的成立，故特別邀請具有豐富醫學教學和大學管理經驗的本地和海內外學者、專業人士、香港醫務委員會主席、香港醫學專科學院主席，聯同政府相關決策局局長或部門首長組成「籌備新醫學院工作組」。工作組在審視大學的建議時將全面考慮多方面的因素，包括醫學院的策略定位、課程設計、收生安排、教學和培訓人手供求、設施、所需財政資源等，殷切期待與工作組全體成員通力合作，首個目標是在今年內邀請有意成立新醫學院的本地大學提交建議書，為香港醫學教育開展新一頁。



「籌備新醫學院工作組」的成員名單如下：



聯席主席

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教育局局長

醫務衞生局局長



後補聯席主席

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教育局常任秘書長／副局長

醫務衞生局常任秘書長／副局長



專家顧問

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香港醫務委員會主席

香港醫學專科學院主席（或代表）

彭達教授

沈祖堯教授

趙玉沛教授

蔡永忠



官方委員

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發展局常任秘書長（規劃及地政）（或代表）

創新科技及工業局常任秘書長（或代表）

大學教育資助委員會秘書長（或代表）

衞生署署長（或代表）

醫院管理局行政總裁（或代表）

教育局副秘書長（1）

醫務衞生局副秘書長3

基層醫療健康專員（或代表）

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