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回應接連遭特首點名　楊潤雄：唔覺得催促、唔需要想得太遠

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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楊潤雄不覺得被特首李家超催促。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日回應連續遭特首點名，稱不覺得特首有多次公開催促其工作，著大家「唔需要想得太遠。」

楊潤雄今日見記者時，被問到連日被點名會否視之為批評。他表示，文體旅局過去兩年在各方面做了大量的工作，形容疫後社會對推動旅遊有好大的期望，局方工作繁忙，引述施政報告附件說法形容職務範圍廣、工作量大，但會緊跟行政長官指示，盡快完成有關工作。

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文體旅局局長楊潤雄。（朱永倫攝）

至於昨日在立法會李家超談體系建設再以文體旅局做例子，被問到多次催促是否缺乏溝通或兩人有不和。

楊潤雄稱：

我又唔係好覺佢好多次公開催促我去做什麼，除了施政報告指示盡快完成《文藝創業產業發展藍圖》，跟住仲有邊個情況？我可以解釋下喎，佢尋日沒催促我呀！佢提過我，我諗大家要實事求是，尋日是提旅遊，佢以此作為例子，我昨日都坐喺度......我唔覺得有催促......唔需要想得太遠嘅。

政務司副司長卓永興亦表示，提問者所問及的是關於旅遊，所以行政長官以「發展旅遊熱點工作組」做例子。

過去兩日，文體旅局先後3次被特首李家超點名，有「追數」，亦有肯定，包括在《施政報告》點名局長楊潤雄，要求局長必須盡快完成原定去年要公布的《文藝創意產業發展藍圖》，明言會監察進度，又着文體旅局可尋求指導和協助。

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