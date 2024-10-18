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港澳辦｜夏寶龍會見杜嘉祺一行　籲滙豐為香港繁榮發展多作貢獻

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 50 分鐘前

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夏寶龍今日在北京會見滙豐集團主席杜嘉祺一行。（港澳辦圖片）

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日在北京會見滙豐集團主席杜嘉祺一行。呼籲滙豐繼續發揮優勢，積極參與中國高質量發展和高水平對外開放，為香港繁榮發展多作貢獻。

夏寶龍對滙豐集團始終看好中國和香港的發展，著眼長遠、面向未來，積極參與內地和香港經濟建設表示讚賞。他強調，全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」方針，是中國長期堅持的基本國策，從來沒有改變也不會改變。

夏寶龍今日在北京會見滙豐集團主席杜嘉祺一行。（港澳辦圖片）

夏又稱，中央將一如既往全力支持香港保持獨特地位和優勢，維護自由開放規範的營商環境，為各個國家各個地區的企業在香港發展創造更好條件。

韓正年初晤杜嘉祺籲深化同中方互利合作

今年1月份，國家副主席韓正，亦曾在北京會見杜嘉祺。韓正表示，歡迎滙豐集團等國際金融機構繼續積極參與中國金融領域改革開放，在華實現更好發展。中國中央政府全力支持香港特區政府推進國際金融中心建設，希望滙豐集團用好自身優勢，深化同中方互利合作，為鞏固提升香港國際金融中心地位作出新的貢獻。

杜嘉祺當時表示，滙豐集團對華投資信心堅定，將積極參與中國高質量發展和高水平對外開放，支持香港國際金融中心建設，推動英中互利合作取得更多成果。

上周，港府與國家商務部代表簽署修訂《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》新協議，取消香港服務提供者設立的外國銀行分行不得從事銀行卡業務的限制。

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中華人民共和國商務部 國際金融中心 杜嘉祺 夏寶龍 金融 貿易 銀行 香港 國務院港澳事務辦公室 滙豐控股（00005）

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