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港府頻設司長統籌工作組　李家超首澄清：責任仍在政策局

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

最後更新： 54 分鐘前

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立法會出席2024施政報告答問會今日舉行。（梁偉榮攝）

特首李家超上場後，不時設立委員會或工作組統籌重大或緊急事宜。單是昨日出爐的《施政報告》，已再多四個，分別由司長、副司長統籌。政界有人關注，若事事由司長統籌，局長領導角色會否被削弱？

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李家超今日首度釐定司、局長角色和責任。他說，聽到有意見說「這個需要司長負責，那個要副司長負責、要統籌」。但成立「委員會」、「工作組」不是讓政策局忘掉應負責任（ownership of the problem），或將責任推給委員會，舉例指，《旅遊業發展藍圖2.0》責任在文體旅局，與政務司副司長卓永興領導「發展旅遊熱點工作組」工作是相輔相成，不是拿走文體旅局責任，只是加速和輔助，因為有關工作需要突破，需要新意念和思想，滙聚民間力量，工作小組可以發揮。

要求15個局長獨當一面

他續指，要求15個局長要獨當一面，每個政策局每日都在進行統籌工作，例如動植物公園出現動物死亡，就是由文體旅局統籌不同部門。又話若每件事情都成立一個委員會，政府就不止15個局，而是有50多個委員會。

李家超又解釋「工作組」與「委員會」有分別，「工作組」是以結果為目標、行動性；「委員會」是策略性、部署性，較為長遠。

點名楊潤雄促盡快完成KPI

昨日施政報告附篇，政府交代2023年設下的關鍵績效指標，有6項未能完成，但李家超話，這些未完成項目都有可接納的理由。但就用了150字，點名要求文體旅局局長，「必須盡快完成」《文藝創意產業發展藍圖》，他說，雖然該局本屆政府上任才成立，職務範圍廣、工作量大，但必須實踐「以結果為目標」，以符合公眾期望。

李說，自己會監察進度，期間文體旅局可尋求指導和協助。楊潤雄則在社交平台承諾，今年內公布這份《藍圖》。

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